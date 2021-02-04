“النشامى” يلاقي طاجيكستان في لقاء ودي متجدد

عمان – الغد – انهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره الطاجيكي مجدداً، في مباراة ودية تقام عند الرابعة مساء اليوم بتوقيت الأردن، على ملعب ذياب عوانة بإمارة دبي، في اطار معسكر النشامى بالامارات، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة.

واجرى النشامى تدريبه الاخير للقاء، مساء أمس على ملعب المباراة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، حيث كان المنتخب الوطني قد تغلب الاثنين الماضي في المواجهة الاولى على المنافس ذاته 2-0، بثنائية احمد عرسان ومحمد ابو زريق.

ويأمل منتخب النشامى في مواصلة الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي، والتاسعة في آخر عشرة لقاءات رسمية وودية، الى جانب تحقيق كل الاهداف الفنية المنشودة من هذه المواجهة.

ولم تستقبل شباك المنتخب الوطني أي هدف في آخر (527) دقيقة، منذ لقاء استراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019 ضمن التصفيات المشتركة، حيث التقى النشامى بعد ذلك تايبيه والعراق وسورية ودينامو كييف وطاجيكستان، ليحقق ثلاثة انتصارات وتعادلين، مسجلاً ثمانية أهداف دون ان تستقبل شباكه أي هدف.

ويتواصل معسكر النشامى في الامارات حتى 16 الحالي، في اطار برنامج الاعداد لاستكمال التصفيات المشتركة، حيث ينتظر المنتخب الوطني لقاء نظيره الكويتي نهاية اذار (مارس) المقبل ضمن المجموعة الثانية، قبل مواجهة نيبال واستراليا في حزيران(يونيو).

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بالرصيد ذاته (10 نقاط)، مع بقاء استراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمانية إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، الذي ينطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.