“النشامى” يلاقي هاييتي في مواجهة استعادة الثقة اليوم

بلال الغلاييني

عمان – يظهر المنتخب الوطني لكرة القدم لأول مرة منذ تسلم المدير الفني العراقي عدنان حمد قيادة الفريق، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع منتخب هاييتي عند الساعة السابعة مساء (بتوقيت الأردن)، على ستاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة، في مستهل مشاركته في الدورة الثلاثية، والتي تضم إلى جانبهما المنتخب البحريني، والذي حقق الفوز في المباراة الأولى على منتخب هاييتي 6-1.

وتأتي مشاركة “النشامى” في هذه الدورة الثلاثية، ضمن التحضيرات الفنية التي يخضع اليها، والتي تسبق مشاركته الرسمية في بطولة كأس العرب المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في الوقت الذي كان فيه المدير الفني عدنان حمد أعلن قبل أيام عن المحطات التدريبية، التي سيخضع اليها الفريق قبل حلول موعد كأس العرب، والتي تتمثل باقامة دورة ثلاثية في العاصمة عمان خلال الفترة من 4 ولغاية 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبي ماليزيا وأوزبكستان إضافة إلى المنتخب الوطني، ثم اقامة لقاءات ودية مع منتخبي بيلاروسيا وكوسوفو خلال الفترة من 8 ولغاية 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويسعى العراقي حمد إلى إعادة الثقة للجمهور الأردني بعد الاخفاق الكبير الذي واكب مشاركة الفريق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وتبدو الفرصة مثالية أمام حمد في تقديم مستوى قوي يوازي طموحات وتطلعات الشارع الرياضي، نظرا لفارق المستوى الفني الكبير بين الفريقين (الأردني والهاييتي)، والذي يتمثل بوجود العناصر المشبعة بالخبرة، ووجود مجموعة من اللاعبين الشباب، والذي هم بحاجة للمشاركة في مثل هذه اللقاءات الودية.

تحضيرات مكثفة

ومنذ وصوله إلى العاصمة البحرينية المنامة، كثف المنتخب الوطني من تدريباته اليومية، والتي ركز فيها الجهاز الفني على تدريبات اللياقة البدنية، وعلى التطبيقات الفنية بمشاركة كافة اللاعبين، والتي يسعى من خلالها المدرب حمد إلى ايجاد توليفة مناسبة وقوية قادرة على تحقيق النتائج الإجيابية في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن “النشامى” يقف أمام تحديا كبيرا بعد اخفاقه الواضح في المرحلة الماضية، والتي اثارت الشارع الرياضي.

وتبدو كافة الأوراق الفنية جاهزة لخوض هذه المباراة، والتي تعتبر فرصة لمشاركة اللاعبين الشباب لاكسابهم الخبرة، إلى جانب الزج باللاعبين المميزين، والذي من شأنه انجاح الأساليب الفاعلة، التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في التحضيرات المقبلة.

إلى ذلك يخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية والأخيرة في هذه البطولة بلقاء المنتخب البحريني عند الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، والتي تعتبر بروفة حقيقية لقياس المستوى الفني الذي وصل إليه الفريق، وما يحتاجه في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الفريق البحريني يتمتع بمستوى جيد، ولديه الأوراق الفنية التي قدمت أداء مقبولا أمام هاييتي توجته بتحقيق الفوز الكبير.

وتضم قائمة النشامى للبطولة (26) لاعبا حاليا هم: معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، مالك شلبية، يزن العرب، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، محمد الدميري، محمد ابو حشيش، إحسان حداد، أحمد ثائر، عبدالله نصيب، نزار الرشدان، محمد راتب، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، عدي الصيفي، علي علوان، أنس العوضات، بهاء فيصل، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.