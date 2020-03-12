عمان – الغد – قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، الغاء تجمع النشامى الذي كان مقرراً اواخر الشهر الجاري في قطر، بسبب التداعيات المحيطة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني والاداري للمنتخب في مقر الاتحاد، حيث جرى تدارس كافة التفاصيل المتعلقة بتجمع النشامى، استناداً على الكتاب الذي وصل من الاتحاد القطري والمتضمن تعليق كافة الفعاليات الرياضية في الدوحة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها استقبال المعسكرات التدريبية والمباريات الودية.

كما استعرض الجهاز الفني صعوبات اقامة معسكر داخلي في العاصمة عمان، لتعويض الغاء تجمع الدوحة واللقاء الودي الذي كان مقرراً 25 الجاري هناك امام العراق، الى جانب تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 حتى اشعار اخر.

وأكد مدير المنتخب اسامة طلال، ان تعذر التحاق اللاعبين المحترفين بالخارج، بالتجمع في الاردن، الى جانب صعوبة تأمين مباريات ودية دولية في هذه الفترة، حال دون اقامة معسكر داخلي، الامر الذي دفع الجهاز الفني للنشامى الى الغاء التجمع في اذار، مع اتاحة الفرصة لاستكمال مباريات البطولات المحلية في الوقت ذاته.

في المقابل، يتطلع الجهاز الفني، الى استثمار الفترات الدولية المقبلة، ابتداءً من حزيران (يونيو) القادم، لخوض مبارياته الودية، واستكمال لقاءاته ضمن المجموعة الثانية من تصفيات المونديال، امام الكويت ونيبال واستراليا، خارج القواعد.

وكان النشامى بانتظار لقاء الكويت 31 الجاري، قبل مواجهة نيبال واستراليا 4 و9 حزيران على التوالي ضمن التصفيات المونديال، قبل ان يقرر الاتحادان الدولي والاسيوي تعليق المباريات حتى اشعار اخر، في ظل التداعيات العالمية المحيطة بفيروس كورونا.

ويستقر النشامى في المركز الثاني من مجموعته بتصفيات المونديال، بالشراكة مع الكويت بـ10 نقاط، فيما تتصدر استراليا بـ12 نقطة، ونيبال رابعاً بـ3 نقاط، وتايبيه الصينية اخيراً برصيد خالٍ من النقاط.