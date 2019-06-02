“النشامى” يمضي في التحضير لوديتي سلوفاكيا وإندونيسيا

عمان- الغد- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعدادا للقاء سلوفاكيا وإندونيسيا وديا، يومي 7 و11 حزيران (يونيو) الحالي، في إطار التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2022.

وأجرى المنتخب تدريبه الأول مساء السبت الماضي، على ملعب الأمير حسين في السلط، بحضور 18 لاعبا من قائمة الـ(26) التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا، مع غياب لاعبي الفيصلي والرمثا لارتباطهم بخوض نهائي كأس الأردن- المناصير.

وأجرى المنتخب مساء أمس على ستاد عمان، تدريبا بصفوف مكتملة، مع التحاق اللاعبين الـ(26) كافة، على أن تتواصل التحضيرات حتى مساء يوم غد، قبل أن يتوجه بعد غد الى براتيسلافا، تأهبا للقاء سلوفاكيا الجمعة المقبل، ثم يعود النشامى الى عمان لاستقبال إندونيسيا يوم 11 الحالي مع ختام المعسكر.

وقبل تدريب أمس الذي أقيم بحضور وسائل الإعلام، التقى المدرب فيتال مع لاعبي المنتخب الأولمبي، للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة، وتطلعات النشامى للاستعانة بالوجوه الشابة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، براء مرعي، أحمد صغير، سليم عبيد، يزن العرب، مهند خيرالله، سالم العجالين، فراس شلباية، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، أحمد سمير، سعيد مرجان، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، ياسين البخيت، مصعب اللحام، محمد أبو زريق، أحمد عرسان، عمر هاني، بهاء فيصل وحمزة الدردور.

ويأتي معسكر النشامى ضمن أيام الفيفا، في إطار التحضيرات لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

وتسحب قرعة التصفيات منتصف تموز (يوليو) المقبل، على أن تبدأ المنافسات مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.