“النشامى” يمنع نجوما من التصعيد..الفيصلي يخاطب “الآسيوي”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الإعلام السعودي يفتح ملف هداف العرب ويعد العقوري بإنصافه

وعد الإعلام الرياضي السعودي، نجم الكرة الأردنية والرمثاوية السابق والمدرب الحالي خالد العقوري، بالعمل على إنصافه، بسبب ما اسموه “سرقة” لقب هداف العرب في الموسم 1989-1990، الذي ذهب لصالح لاعب الهلال السعودي سامي الجابر.

وجاء فتح هذا الملف من قبل بعض الإعلاميين السعوديين، بعد الحديث عن بعض الخفايا والأسرار، ما تسبب في مناكفات بين الصحفيين المحسوبين على أندية معينة، ما دفعهم لفتح ملف جائزة الحذاء الذهبي، واعتبار أن خالد العقوري كان من يستحق الجائزة، وليس سامي الجابر، حيث سجل العقوري في ذلك الموسم 15 هدفا في 18 مباراة، وسجل الجابر 16 هدفا في 22 مباراة، حيث تم التلاعب بالجائزة على اعتبار أن العقوري سجل 15 هدفا في 22 مباراة.

وأجرى الإعلام السعودي، أول من أمس الجمعة، اتصالا مع العقوري، ووعده بالعمل على إعادة حقه، طالبا منه “فيديو مصور” يتحدث فيه النجم الأردني عن الظلم الذي تعرض له.

وأكد العقوري في تصريح لـ”الغد”، تلقيه اتصالا من إعلاميين سعوديين وعدوه بالعمل على إنصافه في هذه الجائزة، قبل أن يطلبوا منه تسجيلا مصورا للاستناد إليه في إثارة القضية، إحقاقا للحق.

وأبدى العقوري شعوره بالآلم حتى الآن، من الظلم الذي تعرض له، والذي أثر على حياته الرياضية والشخصية، نتيجة الآثار النفسية التي لحقت به نتيجة هذا الظلم، متمنيا أن يتم إنصافه ولو بعد حين.

منتخب “النشامى” يمنع نجوما من التصعيد

تراجع عدد من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، عن التصعيد ضد اتحاد كرة القدم، والتراجع عن التوقيع على وثيقة موجهة للاتحاد، لمطالبته بضرورة استكمال الموسم، وعدم التفكير بخيار إلغاء الدوري.

وجاء تراجع النجوم عن التصعيد، بسبب الحديث أخيرا عن اقتراب عودة منتخب النشامى للتدريبات قريبا، في ظل تحديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات المنتخب أمام الكويت واستراليا وتايوان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويخشى اللاعبون من تعرضهم للعقاب، عبر اقصائهم عن تشكيلة المنتخب، في حال صعدوا من لهجتهم تجاه الاتحاد، وبالتالي ضرورة التريث أملا في أن يكونوا ضمن التشكيلة.

وكانت مجموعة من النجوم، أعلنوا يوم الخميس الماضي، البدء في التوقيع على وثيقة ترفع لاتحاد الكرة، لمطالبته باستكمال الموسم، وضرورة دعم الأندية ماديا، قبل أن “تفتر” هممهم تجاه هذا المشروع، بسبب عودة الحديث عن تجمع قريب للمنتخب.

الفيصلي يخاطب “الآسيوي” لطلب استضافة مباريات الكأس الآسيوية

طلب النادي الفيصلي رسميا من الاتحاد الآسيوي، استضافة مباريات مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حال قرر الآسيوي اقامة المنافسات وفق نظام التجمع.

وجاء خطاب الفيصلي للاتحاد الآسيوي، عبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، في انتظار الرد.

ويلعب الفيصلي في المجموعة التي تضم فرق الأنصار اللبناني والكويت الكويتي والوثبة السوري.

وكان الاتحاد الآسيوي، استمزج رأي الأندية، بشأن استئناف بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، اعتبارا من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

العجلوني “يتعلل” مع محترفيه الإجانب

كشف المحترفون الأجانب في فريق الصريح لكرة القدم، العاجيان اوليفيرا وايمانويل، والسوري محمود نزاع، عن تطبعهم بالعادات الأردنية، وإطلاعهم على الكثير من تفاصيل حياة الأردنيين، في ظل عملهم تحت قيادة رئيس نادي (عمر العجلوني) مشيرين إلى انه إنسان متواضع ودمث وبسيط، يحرص دائما على استضافتهم في “تعليلة أردنية”.

المحترفون الأجانب، أشاروا إلى أن أزمة “كورونا”، جعلتهم أكثر معرفة بعادات الأردنيين، نتيجة تواجدهم الدائم في المجتمع الأردني منذ فترة طويلة، معتبرين أن رئيس النادي عمر العجلوني، دائما ما يدعوهم للحضور إلى منزله، للاطمئنان على أحوالهم وتكريمهم وفق عادات الكرم الأردنية، الأمر الذي خفف عليهم قسوة الغربة.

المحترفون أبدوا اعجابهم “بالتعليلة” الأردنية البسيطة، التي اعتادوا عليها، والتي تكشف طيبة الأردني وكرمه، وحرصه على إكرام الضيف.

إنجاز للعمرات في الاتحاد القطري

حقق المحاضر الأردني علاء العمرات، إنجازا في الاتحاد القطري لكرة القدم، عندما نجح في مساعدة براعم نادي السيلية في الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى.

ويعمل العمرات مشرفا فنيا في الاتحاد القطري لكرة القدم، إلى جانب الأردني أحمد الدرزي البشتاوي.

وأعلن الاتحاد القطري أخيرا، تصنيف الفرق في فئة البراعم، علما أن العمرات تم تكليفه بالإشراف الفني على براعم نادي السيلية بالفئات العمرية من 2008 إلى 2012.

ونجح العمرات بامتياز في عمله في الاتحاد القطري، من خلال الصعود ببراعم السيلية للدرجة الأولى، ليسجل إنجازا يؤكد تميز الكفاءات الأردنية، وسط إشادة من الاتحاد القطري.

“كورونا” تعيد المدرب البدارنة بعد 7 سنوات في الإمارات

عاد مدرب حراس المرمى محمد البدارنة إلى الأردن، قادما من الإمارات العربية المتحدة، بعد 7 سنوات عمل فيها مدربا لحراس المرمى في أندية اتحاد كلباء والإمارات والتعاون.

البدارنة الذي سبق وأن لعب حارسا للمرمى في نادي الحسين إربد، غادر للتدريب في الإمارات، بعد أن حصل على شهادات التدريب الآسيوية، قبل أن تضطره جائحة كورونا للعودة إلى الأردن، وبالتالي البحث عن فرصة عمل في الأندية الأردنية.

يشار إلى أن البدارنة، ذاد عن مرمى الحسين إربد، أمام مدرب فريق مانشيستر سيتي الحالي بيب جوارديولا، عندما كان الأخير لاعبا في النادي الأهلي القطري الذي فاز على الحسين إربد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تألق البدارنة في هذه المباراة بشكل لافت.

كواليس النجوم

• أندية المحترفين من إدارات ولاعبين ومدربين، يعيشون حالة من الضياع، بسبب غياب الرؤيا الواضحة للخطوة التالية في الكرة الأردنية…رؤساء أندية ولاعبين أكدوا لـ”الغد”، أن الأندية في حال ضياع وتوهان، ولا تقوى على اتخاذ أي قرار لحين إعلان اتحاد الكرة قراره النهائي بشأن الموسم الكروي والدعم المادي.

• المحترف الأردني في فريق السيلية القطري لكرة القدم محمد أبو زريق “شرارة”، والمحاضر الأردني في الاتحاد القطري لكرة القدم أحمد البشتاوي، تلقيا الكثير من الاتصالات عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواساتهما بوفاة والدتيهما.

• المتجر الفيصلاوي أنتج خلال أزمة كورونا حوالي 400 كمامة تحمل شعار النادي، وقام ببيعها بأسعار رمزية.

• نجوم الرياضة الأردنية، توحدوا في الدعاء لرئيس نادي الرمثا السابق عبدالحليم سمارة، للخروج سالما من الأزمة الصحية التي تعرض لها وادخلته المستشفى..سمارة يعتبر من الشخصيات المعروفة والمحبوبة لبساطته وجرأته في الطرح بعيدا عن النفاق.

• أندية المحترفين لكرة القدم، حرصت على التواصل يوم الخميس الماضي مع اللجنة الأولمبية، لمعرفة تفاصيل قرار الحكومة بفتح القطاع الرياضي..آراء الأندية تباينت حول ما هو مسموح به، ليتم اللجوء إلى اللجنة الأولمبية للحصول على الخبر اليقين.

• عدد من مدربي أندية المحترفين، رفضوا دعوة لاعبيهم للتدريبات، دون حسم اتحاد الكرة لمصير الموسم…عدد من الأندية توقع أن يتم حسم مصير الموسم يوم غد الإثنين.

• المحاضرة التي أشرف عليها المحاضر الدولي والآسيوي إسماعيل الحافي، والمخصصة للحكام الكويتيين والتي عقدت الخميس الماضي، شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الحكام الكويتيين..المحاضرة جاءت بناء على طلب دائرة الحكام في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

• المنتخب الوطني لكرة القدم، بدأ يستعد لترتيب أوراقه، بعد اتضاح مواعيد مبارياته بتصفيات كأس العالم التي تقام خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، بانتظار الكشف عن خطة الاعداد في الفترة المقبلة…وسائل إعلام عراقية، كشفت أن منتخب النشامى أبدى رغبته بلقاء المنتخب العراقي وديا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

• عدد كبير من نجوم الكرة والمدربين، استقبلوا خبر عودة العمل بالقطاع الرياضي بفرحة عارمة، خاصة العاملين منهم في الأكاديميات الرياضية التي تضررت كثيرا جراء الإغلاق بسبب كورونا.