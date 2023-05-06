“النشامى” ينتظر معرفة منافسيه في كأس آسيا 2023 الخميس

يحيى قطيشات



عمان – تسحب عند الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، والتي تقام خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.

ويشارك في مراسم سحب القرعة المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، ومن المتوقع أن يكون نائب مدير المسابقات باتحاد الكرة محمد منكو أو موظف آخر، في ظل عدم اختيار مدير فني جديد حتى الآن للمنتخب، عقب استقالة المدير السابق اسامه طلال الذي أصبح مديرا إداريا لفريق الحسين إربد.

وتحتضن دار الأوبرا في حي كتارا الثقافي بالعاصمة الدوحة حفل القرعة، الذي يشهد حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، وحدد الاتحاد الآسيوي آلية السحب، بعد أن أعلن في وقت سابق المستويات الأربعة، وجاء منتخب النشامى في المستوى الثاني، حيث سيكون في المستوى الأول منتخب قطر حامل اللقب ومستضيف النسخة، واليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة العام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات.

ويضم المستوى الثاني كلا من منتخبات: العراق بطل نسخة العام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية العام 2019، وعمان، وأوزبكستان اللتان بلغتا نصف نهائي نسخة العام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، وفي المستوى الثالث تأتي منتخبات فلسطين والبحرين وسورية وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، وفي المستوى الرابع تحل منتخبات الهند وطاجكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

وتقام منافسات البطولة على امتداد 30 يوما، بزيادة يومين على النسخة الماضية التي امتدت 28 يوما العام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وبحسب آلية القرعة التي حددها الاتحاد الآسيوي سيتم وضع المنتخب القطري “مستضيف البطولة” في الوعاء الأول 1A، وتبدأ المراسم بحسب قرعة المنتخب من المستوى الرابع حيث سيتم وضع كل منتخب حسب ظهوره في القرعة بالترتيب الأبجدي “الإنجليزي” من A حتى F، ثم يتم تحديد مكانه في المجموعة بالقرعة سواء 2 أو 3 أو 4 في حين سيكون المكان 1 محدد لمنتخبات التصنيف الأول فقط، ثم تتم الخطوات نفسها على المنتخبات صاحبة المستوى الثالث ثم الثاني وصولا إلى المستوى الأول، وستجمع المباراة الافتتاحية بين قطر والمنتخب صاحب المكان الرابع الذي يقع معه بالمجموعة نفسها.

وبعد القرعة سيتم تحديد جدول المباريات مباشرة، وتقام منافسات البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022، وهي ستاد الجنوب، ستاد البيت، ستاد أحمد بن علي، ستاد الثمامة، ستاد المدينة التعليمية، ستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبدالله بن خليفة”، ومن أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير، فإن المباراة الافتتاحية من البطولة ستقام يوم الجمعة في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويطمح المنتخب الوطني وجماهيره إلى العودة من الدوحة بإنجاز جديد يختلف عما تحقق في البطولات السابقة، خصوصا مع تأكيد حمد أن المنتخب يمر بأفضل حالاته الفنية وقادر على تقديم المستويات الفنية المميزة، معتبرا البطولة ضمن مشوار الفريق نحو التأهل لمونديال كأس العالم 2026، إضافة للبرنامج الإعدادي المميز الذي وفره اتحاد كرة القدم تحضيرا للمشاركة الآسيوية الخامسة في النهائيات.

وبدأ منتخب “النشامى” مشاركته ببطولة كأس آسيا في العام 2004 التي أقيمت في الصين، حيث سجل حضورا طيبا في مشاركته الأولى تحت قيادة المدرب المصري محمود الجوهري، بعد أن تأهل عن دور المجموعات، حيث سجل فوزه الأول على الكويت بهدفين دون مقابل، فيما تعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات بدون أهداف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، ويخرج على يد المنتخب الياباني بفارق الركلات الترجيحية (3-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وشارك النشامى في آخر بطولة من النهائيات التي أقيمت في العام 2019 في الإمارات، حيث تمكن المنتخب من تخطي دور المجموعات في الصدارة للمرة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على أستراليا (1-0) وعلى سورية (2-0)، فيما انتهت مواجهته مع فلسطين بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يودع المنتخب من الدور ثمن النهائي على يد فيتنام بفارق الركلات الترجيحية (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).