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” النشامى” ينهي تحضيراته استعدادا للقاء قطر وديا الأحد

الوقوف ديقية صمت حدادا على رحيل الشيخ سلطان العدوان

منذ 2 ساعتين
منتخب الكرة
جانب من تجمع منتخب الكرة في مرانه اليوم السبت -(من المصدر)

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عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره القطري عند السابعة مساء غد الاحد على ستاد خليفة الدولي، ضمن معسكر النشامى الذي يجريه حالياً في الدوحة استعداداً لـ كأس آسيا 2019.
واستهل “النشامى” تدريبه مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لنادي السد، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على رحيل فقيد كرة القدم الاردنية معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان، رئيس النادي الفيصلي، والذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم السبت.

وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتال بوركلمانز خلال التدريب الذي تابعه المدير الفني للاتحاد الدكتور بالحسن مالوش، على النهج التكتيكي الذي سيلعب به امام قطر غداً، الى جانب الاستقرار على التشكيلة الاساسية التي ستخوض اللقاء.

البخيت يلتحق بالمنتخب

في المقابل، التحق ياسين البخيت بتجمع المنتخب الوطني بعد ان وصل مساء امس الى قطر قادماً من الامارات، وشارك اليوم في التدريب الاول له مع النشامى، بانتظار اكتمال عقد القائمة الاولية التي تضم (29) لاعباً غداً بوصول موسى التعمري من قبرص.

ويعد لقاء النشامى أمام قطر، الثاني للمنتخب الوطني خلال معسكره في الدوحة، حيث خسر مباراته الأولى الخميس الماضي لأمام قيرغيزستان 0-1، فيما يختتم تجمعه الجمعة القادم بمواجهة ودية ثالثة امام الصين، قبل العودة الى العاصمة عمان السبت 29 الجاري.

ويعكف الجهاز الفني خلال معسكر الدوحة على  الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا، باختيار (23) لاعباً للسفر الى الامارات اواخر الشهر الجاري لخوض النهائيات القارية.

يذكر ان المنتخب الوطني استقر في المجموعة الثانية في كأس آسيا الى جانب حامل اللقب استراليا، وسوريا وفلسطين.

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