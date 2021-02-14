النشامى ينهي تحضيراته للقاء أوزبكستان ودياً – صور

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره الأوزبكي، في مباراة ودية تقام عند الثالثة عصر يوم غد الاثنين شباط – بتوقيت الأردن-، على ملعب ذياب عوانة بإمارة دبي، مع اختتام معسكر النشامى بالإمارات، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

وأجرى النشامى تدريباً مساء اليوم الأحد على ملاعب الاتحاد الإماراتي، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبحضور كافة اللاعبين، ركز خلاله على العديد من الجوانب التكتيكية.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم دولي من الإمارات، حيث يظهر النشامى خلال المواجهة باللون الأحمر الكامل، فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر صفحة الاتحاد الأردني لكرة القدم على موقع يوتيوب:

http://(https://www.youtube.com/jordanfa)

وينتظر أن يعود وفد المنتخب الوطني إلى عمان، مساء الثلاثاء، ليلتحق كافة اللاعبين بأنديتهم مباشرة، مع اختتام المعسكر الذي امتد لـ27 يوماً، ، بدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي تكفل بإقامته، في إطار اهتمام سموه بالنشامى، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 بالصين.

وكان المنتخب الوطني استهل تجمعه في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الاوكراني، انتهى بالتعادل دون أهدف، قبل أن يتغلب على طاجيكستان 2-0، ليتعثر بعد ذلك أمام نفس الفريق، ثم نادي زينيت وبذات النتيجة 0-1.

يذكر أن المنتخب الوطني ينتظر لقاء نظيره الكويتي نهاية اذار القادم ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران.

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.