عمان – الغد – وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، لمساته الاخيرة، على تحضيرات النشامى لمواجهة قيرغيزستان عند الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت الأردن، على ستاد سحيم بن حمد في نادي قطر، ضمن برنامج الاعداد لـكأس آسيا 2019.

التدريب الأخير تأهبا للقاء الودي

واجرى المنتخب مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لنادي السد، تدريبه الاخير تأهباً للقاء الودي، والذي يأتي ضمن المعسكر الذي يقيمه النشامى حالياً في مدينة الدوحة.

وركز بوركلمانز خلال التدريب الذي شارك فيه (27) لاعباً بحضور المدير الفني للاتحاد الدكتور بالحسن مالوش، على العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية، وصولاً الى الاستقرار على التشكيل الاساسي الذي سيخوض اللقاء غداً.

“خلف الأبواب المغلقة”

وتقام مواجهة النشامى وقيرغيزستان التي تدخل ضمن تصنيف الاتحاد الدولي فيفا، “خلف الأبواب المغلقة” بطلب من المنافس، ما يفرض عدم بثها تلفزيونياً إلى جانب اغلاق المدرجات امام الحضور الجماهيري، الأمر الذي ينسحب ايضاً على مباراة النشامى امام قطر الاحد القادم، ولقاء الصين (28 الجاري) في ختام برنامج الاعداد للنهائيات القارية.

ويخوض المنتخب مباراته الاولى في كأس آسيا، امام حامل اللقب استراليا في السادس من الشهر المقبل في العين، قبل أن يلتقي سوريا بنفس المدينة بعد اربعة ايام، على ان يختتم مشواره بالدور الاول بمواجهة فلسطين (15) كانون الثاني (يناير) في أبو ظبي.