“النشامى” ينهي تدريباته في عمان.. ويستدعي 26 لاعباً إلى تركيا

عمان-الغد- أانهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه الاخير في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة الى تركيا بعد غدٍ الجمعة، للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالعراق.

واجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الاربعاء 17 تموز على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وركز خلاله على العديد من الجوانب البدنية والفنية، قبل ان يستقر على قائمة ضمت (26) لاعباً لمعسكر تركيا.

وجاء اختيار قائمة النشامى، على ضوء التنسيق المسبق مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة المدرب احمد عبد القادر، حيث ينتظر ان يستأنف “الاولمبي” تدريباته صباح غدٍ الخميس تأهباً للنهائيات الآسيوية.

وضمت القائمة لمعسكر تركيا: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الجاري، قبل المغادرة الى اربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وجاء النشامى على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة السبت القادم في بغداد لاصدار جدول المباريات.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث سُحبت القرعة ظهر اليوم في كوالالمبور، وجاء النشامى خلالها في المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات في الخامس من ايلول المقبل خارج القواعد بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت في 10 تشرين الاول بالعاصمة عمان، قبل ان يتوجه الى نيبال لمواجهة اصحاب الارض بعد خمسة ايام.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 اذار من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران قبل السفر لمواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.