“النشامى” يهزم الصين تايبيه 5-0

عمان-الغد- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا كبيرا ومعنويا على نظيره منتخب الصين تايبيه بنتيجة 5-0، في مباراة جرت، الثلاثاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم – قطر 2022 وكأس آسيا – الصين 2023.

وبذلك يرفع “النشامى” رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثالث بفارق الاهداف عن الكويت، بينما بقي رصيد تايبيه خاليا من النقاط.

وكان بدر المطوع قاد منتخب الكويت إلى تحقيق فوز صعب وثمين على نيبال 1-0، والانفراد بالتالي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف أستراليا المتصدرة برصيد 12 نقطة والتي غابت عن هذه الجولة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3 نقاط).

وينتظر المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام منتخب الكويت يوم 31 آذار المقبل وهي المباراة الاهم لحسم المركز الثاني، وبالتالي تعزيز حظوظ المنتخب بالتأهل إلى الدور الحاسم.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر المجموعة إلى الدور الحاسم إلى جانب تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثمانية.