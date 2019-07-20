“النشامى” يواجه البحرين في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية المكثفة، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا السابعة، والتي تنطلق 30 تموز (يوليو) الحالي في العراق.

واجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم السبت، في احد الملاعب التدريبية بمدينة اسطنبول، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية، قبل ان يخضع الفريق ظهراً الى مران في مركز اللياقة التابع لمقر الاقامة، بانتظار وجبة تدريبية ثالثة مساءً على ذات الملعب.

ووصل وفد “النشامى” مساء الجمعة الى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 30 تموز (يوليو) الحالي، ويتخلله اقامة مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني لاختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان، قبل المغادرة الى اربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

قرعة جدول مباريات بطولة غرب آسيا

سحبت ظهر اليوم السبت في بغداد، قرعة جدول مباريات بطولة غرب آسيا، حيث يستهل “النشامى” مشواره في المسابقة في 4 آب (اغسطس) المقبل بلقاء البحرين، قبل أن يواجه الكويت بعد 3 ايام، على أن يختتم يوم 10 من الشهر ذاته الدور الاول بلقاء السعودية.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة، والتي ستقام يوم 14 آب (أغسطس) المقبل في مدينة كربلاء، حيث جاء النشامى على رأس المجموعة الثانية في “غرب آسيا” الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سورية ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث سُحبت القرعة ظهر الاربعاء الماضي في كوالالمبور، وجاء النشامى خلالها ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.