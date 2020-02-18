“النشامى” يواجه المنتخب العراقي ودياً بالدوحة

عمان – الغد – انجز اتحاد كرة القدم ترتيبات اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في الدوحة، خلال الفترة من (21 الى 26) اذار (مارس) المقبل، ويتضمن مواجهة العراق ودياً، في اطار التحضيرات للقاء الكويت ضمن تصفيات مونديال 2022 في قطر.

وتلقى الاتحاد كتاباً رسمياً من نظيره العراقي، يؤكد الموافقة على خوض اللقاء الودي (25) اذار (مارس) في الدوحة، ضمن استعدادات المنتخبين للجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

ويأتي لقاء العراق الودي، في اطار رؤية الجهاز الفني لمنتخب النشامى، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، والذي يتطلع للدخول في معسكر تدريبي بالدوحة (21) اذار(مارس) وخوض لقاء اعدادي يسبق التوجه الى الكويت (26) من الشهر ذاته للقاء اصحاب الارض (31) منه، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

وينتظر ان يعلن الجهاز الفني للنشامى، قائمة اللاعبين للقاء العراق والكويت، منتصف الشهر القادم، قبل بداية التجمع والذي يعقب الاسبوع الثالث من دوري المحترفين 2020.

يذكر ان المنتخب الوطني يستقر حالياً بالمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، وبالشراكة مع الكويت (10) نقاط، فيما تتصدر استراليا المجموعة بـ12 نقطة، وتستقر نيبال رابعاً بـ3 نقاط، واخيراً تايبيه الصينية “خالي الوفاض”.

وتشهد الجولة السابعة من التصفيات التي تقام في (26) اذار، لقاء استراليا وضيفه الكويتي، فيما يتواجه المنتخب النيبالي مع تايبيه، على ان يخضع النشامى للراحة.