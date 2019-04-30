الرياضة

” النشامى” يواجه اندونيسيا ودياً في حزيران

منذ 7 دقائق

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 عمان – الغد – استقر المنتخب الوطني لكرة القدم، على مواجهة نظيره الاندونيسي ودياً 11 حزيران  (يونيو) القادم في العاصمة عمان، في اطار تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس العالم 2022 والتي تبدأ مطلع ايلول (سبتمبر) القادم.

وجاء اخيتار اندونيسيا، على ضوء قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتال بوركلمانز، بعد دراسة العديد من الخيارات لانجاز فترة النشامى الاعدادية الشهر المقبل، والتي تتضمن لقاء سلوفاكيا في براتيسلافا في السابع من الشهر، قبل استضافة اندونيسيا بعد اربعة ايام بالعاصمة عمان.

يذكر ان المنتخب الوطني ينتظر منتصف تموز (يوليو)  المقبل سحب قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، على ان يستهل مشواره في الخامس من أيلول (سبتمبر) القادم.

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