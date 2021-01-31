“النشامى” يواجه طاجيكستان وديا غدا

عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره الطاجيكي، في مباراة ودية تقام عند الرابعة مساء غد الاثنين – بتوقيت الأردن-، على ملعب ذياب عوانة بإمارة دبي، في إطار معسكر النشامى بالإمارات، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة.

وأجرى النشامى تدريبه الأخير للقاء الأحد على ملعب المباراة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، حيث ركز الجهاز الفني على العديد من الجوانب التكتيكية، واختيار التشكيلة التي سيبدأ بها المواجهة.

ويدخل اللقاء في تصنيف الاتحاد الدولي، رغم أن المواجهة تقام خارج أيام “فيفا”، حيث يدير المباراة طاقم حكام دولي من الإمارات.

وينتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين، مساء الجمعة على ذات الملعب، قبل أن يختتم النشامى معسكره بمواجهة أوزبكستان 15 شباط (فبراير).

وكان المنتخب الوطني استهل معسكره في دبي بلقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني.

يذكر أن النشامى ينتظر لقاء نظيره الكويتي نهاية آذار القادم ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران (يونيو).

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.

فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.