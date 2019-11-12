“النشامى” يواصلون تحضيراتهم للقاء استراليا الخميس – صور

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة نظيره الاسترالي عند السادسة مساء الخميس المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن تصفيات مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وأجرى النشامى تدريباً مساء اليوم الثلاثاء في ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة كافة اللاعبين مع انضمام بهاء فيصل وموسى التعمري.

ويعقد عند الثانية عصر غدٍ الاربعاء الاجتماع الفني للمباراة بحضور مدير المنتخب اسامة طلال، لوضع للمسات التنظيمية الاخيرة على اللقاء.

كما ينتظر ان يجري النشامى مساء غد الأربعاء تدريبه الأخير للقاء، بعد ان يظهر المدرب فيتال وقائد النشامى عامر شفيع في المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف عصراً في المركز الاعلامي باستاد الملك عبدالله الثاني.

في ذات الاتجاه، أجرى المنتخب الاسترالي ثاني تدريباته في العاصمة عمان عصر اليوم على ملعب خريبة السوق، بانتظار المؤتمر الصحفي عند الخامسة والنصف مساء غدٍ ثم التدريب الرئيسي للفريق الضيف على ملعب اللقاء .

وتضم قائمة النشامى للقاء استراليا ثم مواجهة الصين تايبيه (19) الجاري، (26) لاعباً: شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار، بهاء فيصل ويوسف الرواشدة.

ويستقر النشامى في وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، مع صدارة استراليا للترتيب بـ9 نقاط، فيما تحتل الكويت المركز الثالث بـ(4)، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب الصين تايبيه اخيراً بلا نقاط.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.