“النشامى” يواصل استعداداته لمواجهة ماليزيا والصين تايبيه وباراغواي

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “النشامى” بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، تدريباته استعداداً لبدء تصفيات كأس العالم 2022، يوم 5 أيلول (سبتمبر) من الشهر المقبل، وذلك بلقاء الصين تايبيه ضمن المجموعة الثانية، الى جانب مواجهتي ماليزيا وباراغواي ودياً.

واجرى المنتخب مساء أمس الاثنين، تدريباً على ملعب الكرامة، مع تواصل غياب العديد من اللاعبين لارتباطهم مع انديتهم محلياً وخارجياً، بانتظار التحاقهم تباعاً خلال معسكر النشامى في كوالالمبور الاسبوع المقبل، في اطار التحضيرات للقاء ماليزيا ودياً يوم 31 آب (اغسطس) الحالي.

وتتواصل التدريبات اليومية للمنتخب مساءً على ذات الملعب، بانتظار التوجه الى ماليزيا فجر يوم الاثنين المقبل بقائمة تضم (18) لاعباً، قبل السفر الى الصين تايبيه في الاول من ايلول بـ28 لاعباً.

وعقب اللقاء الاول من التصفيات، يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية في العاشر من الشهر المقبل بالعاصمة عمان امام باراغواي.

وكان الجهاز الفني للنشامى استدعى الحارس عبدالله الزعبي، الى جانب ثنائي “الاولمبي” هادي الحوراني ومحمد الزعبي، الى قائمة المنتخب التي شاركت مؤخراً في بطولة غرب آسيا التاسعة بالعراق، كما وجه الدعوة للمحترفين بالخارج عامر شفيع، ياسين البخيت، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري وبهاء فيصل، للانضمام للتجمع مع بدء ايام الفيفا المعتمدة مطلع شهر ايلول (سبتمبر).

يذكر ان المنتخب الوطني استقر ضمن المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بلقاء الصين تايبيه، ثم يستقبل الكويت ونيبال على التوالي في 10 و15 تشرين الاول بالعاصمة عمان.

ويستكمل النشامى طريقه في التصفيات 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بلقاء استراليا في عمان، ثم استضافة الصين تايبيه بعد خمسة ايام، على ان يتوقف المشوار حتى 31 اذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال في 4 حزيران (يونيو) قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.