“النشامى” يواصل تحضيراته للقاء متصدر الدوري الروسي “الثلاثاء”

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض لقاء ودي جديد، ضمن معسكر النشامى في دبي، أمام فريق زينيت سانت بطرسبرغ متصدر الدوري الروسي، مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب ند الشبا.

وأجرى المنتخب صباح اليوم الأحد 7 شباط، تدريباً على ملاعب الاتحاد الإماراتي، بقيادة المدير الفني فيتال بوركلمانز، ركز خلاله على العديد من الجوانب التكتيكية.

واحتجب عن التدريب اللاعب إحسان حداد، بعد موافقة الجهاز الفني على مغادرته للمعسكر، لاتمام إجراءات انتقاله إلى فريق القوة الجوية العراقي، كما خضع الثنائي محمد الدميري و أحمد سمير إلى تمارين فردية بإشراف الجهاز الطبي، بعد أن اظهرت الفحوصات تعرضهما إلى كدمة بالركبة، فرضت غيابهما عن الحصص التدريبية الجماعية لفترة قصيرة.

في المقابل، أكد مدير المنتخب أسامة طلال، أن فريق زينيت الذي أجرى سلسلة من المباريات الودية في دبي خلال الفترة الماضية، يستعد لانهاء معسكره في الإمارات بلقاء النشامى ثم المنتخب الأوزبكي، بحضور كافة نجومه، استعداداً لخوض مرحلة الإياب من الدوري الروسي.

أضاف: يقود اللقاء طاقم تحكيم إماراتي، كما سيلعب النشامى اللقاء باللون الأحمر، مع تواصل تطبيق البروتوكول الصحي المشدد، حفاظاً على السلامة العامة.

وختم حديثه: رغم إقامة معسكر النشامى خارج أيام “فيفا”، إلا أن الاتحاد الأردني نجح بتأمين خمس مباريات ودية للمنتخب الوطني، ما يعزز مستوى الإعداد والجاهزية، وفقاً لتطلعات الجهاز الفني، قبيل استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

وكان المنتخب الوطني استهل معسكره في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الاوكراني، حيث تعادل دون أهدف، قبل أن يتغلب على طاجيكستان 2-0، ويتعثر بعد ذلك 0-1 أمام ذات المنافس، كما ينتظر بعد مواجهة زينيت، خوض مباراته الودية الاخيرة في دبي، أمام منتخب أوزبكستان 15 الجاري، قبل العودة إلى عمان في اليوم التالي.

يذكر أن المنتخب الوطني ينتظر لقاء نظيره الكويتي ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في حزيران.

ويستقر المنتخب الوطني حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.