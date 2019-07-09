“النشامى” يواصل تدريباته استعدادا لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال، والتي تنطلق اواخر الشهر الحالي في العراق.

واجرى المنتخب مساء اليوم الثلاثاء تدريباً على ملعب الكرامة، ارتكز على تعزيز العديد من الجوانب التكتيكية والفنية والبدنية، بمشاركة اغلب اللاعبين، مع احتجاب عددٍ منهم لارتباطهم بدوري القوات المسلحة.

وتتواصل تدريبات النشامى اليومية على ذات الملعب، بانتظار اكتمال الصفوف 17 الحالي، قبل التوجه الى تركيا بعد ذلك لاقامة معسكرٍ تدريبيٍ يشكل المحطة الاعدادية الاخيرة قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي جاء المنتخب فيها ضمن المجموعة الثانية الى جانب السعودية والكويت والبحرين.

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية للبطولة والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الجاري، قبل المغادرة الى اربيل.

يذكر ان قائمة اللاعبين الاولية ضمت: معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

وتعد بطولة غرب آسيا التي تنطلق 30 الجاري في العراق بمشاركة تسعة منتخبات، محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة 17 الجاري، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل.