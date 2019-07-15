النشامى يواصل تدريباته.. و”الاحتراف” يُبعد هاني

عمان-الغد- واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي تبدأ 30 الجاري في العراق.

واجرى المنتخب مساء اليوم تدريباً على ملعب الكرامة، بحضور كافة اللاعبين، باستثناء عمر هاني الذي اتمّ عملية انتقاله الى نادي أبويل ، بانتظار مغادرته الى قبرص، ما يؤكد غيابه عن النشامى في بطولة غرب آسيا.

ويعد هاني ثالث لاعب يحتجب عن النشامى منذ بداية المعسكر الحالي، بعد بهاء عبد الرحمن الذي انتقل الى نادي احد، مع انتظامه بالتدريب مع المنتخب لحين سفره الى السعودية، فيما ابتعد الحارس عبدالله الفاخوري لمواصلة برنامج العلاج من الاصابة في قطر.

وباتت قائمة النشامى تضم حالياً (29) لاعباً هم: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

وتتواصل تدريبات النشامى حتى مساء الاربعاء على ذات الملعب، قبل ان تتقلص القائمة الى (26) لاعباً، استعداداً للسفر الى تركيا عصر الجمعة القادم، للدخول في معسكر يستمر حتى نهاية الشهر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين تدريبيتين.

ويتطلع الجهاز الفني من خلال معسكر تركيا، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية لبطولة غرب آسيا والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الجاري، قبل المغادرة مطلع آب الى اربيل.

وتعد بطولة غرب آسيا التي تنطلق 30 الجاري في العراق بمشاركة تسعة منتخبات، محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة بعد غدٍ الاربعاء، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول القادم.