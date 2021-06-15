آخر الأخبار الرياضةالرياضةالسلايدر الرئيسي

النشامى يودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد خسارته أمام أستراليا

منذ ساعة واحدة
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، فرصته الأخيرة للتأهل الى للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، عندما خسر مباراته الأخيرة في التصفيات أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف واحد في الدقيقة 75 .
وشهد اللقاء اضاعة المنتخب الأسترالي ضربة جزاء في الشوط الثاني، وطرد لاعب النشامى موسى التعمري في الدقيقة 85 من اللقاء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock