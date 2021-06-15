النشامى يودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد خسارته أمام أستراليا

عمان-الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، فرصته الأخيرة للتأهل الى للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، عندما خسر مباراته الأخيرة في التصفيات أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف واحد في الدقيقة 75 .

وشهد اللقاء اضاعة المنتخب الأسترالي ضربة جزاء في الشوط الثاني، وطرد لاعب النشامى موسى التعمري في الدقيقة 85 من اللقاء.