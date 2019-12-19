“النشامى” يُحافظ على ترتيبه 97 عالميا و 16 آسيويا للعام 2019

خالد العميري

عمان – حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على مركزه 97 عالميا برصيد 1238 نقطة، في التصنيف العالمي الأخير للعام 2019 والصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، بعدما شهد العام الحالي إقامة ما مجموعه 1082 مباراة دولية بين المنتخبات من مختلف القارات.

واستقر “النشامى” في المركز 16 آسيويا، خلف اليابان التي احتلت صدارة الترتيب الآسيوي بعد أن أصبحت بالمركز 28 عالميا برصيد 1503 نقاط، تليها إيران ثانية برصيد 1489 نقطة، وكوريا الجنوبية ثالثة برصيد 1461 نقطة، وأستراليا رابعة برصيد 1457 نقطة، وقطر خامسة برصيد 1396 نقطة، والسعودية سادسة برصيد 1351 نقطة، والعراق سابعة برصيد 1344 نقطة.

وعلى صعيد القارة الأفريقية، تمكنت السنغال من الإحتفاظ بالمركز الأول بعد أن احتلت المركز 20 عالميا برصيد 1555 نقطة، ثم جاءت تونس ثانية برصيد 1506 نقطة، ونيجيريا ثالثة برصيد 1493 نقطة، والجزائر رابعة برصيد 1482 نقطة، والمغرب خامسة برصيد 1456 نقطة، ثم غانا سادسة برصيد 1439 نقطة، ومصر سابعة برصيد 1420 نقطة.

بدورها، حافظت بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1765 نقطة، تليها فرنسا في المركز الثاني برصيد 1733 نقطة، متقدمة على البرازيل (بطلة أميركا الجنوبية) التي احتلت المركز الثالث برصيد 1712، بينما تقدمت إنجلترا نحو المركز الرابع هذا العام برصيد 1661 نقطة، والأوروغواي إلى المركز الخامس برصيد 1645 نقطة.

وبالنظر إلى قائمة الخمسين الأوائل مع نهاية العام الحالي 2019، فقد واصلت منتخبات “القارة العجوز” هيمنتها بإمتلاكها 28 منتخبا ضمن الصف الأول من الترتيب، مقابل 8 مقاعد لإتحاد أميركا الجنوبية و6 لأفريقيا، فيما تساوت آسيا وكونكاكاف بـ 4 مقاعد لكل منها.

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