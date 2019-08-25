عمان – الغد – صّعد المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً لبدء التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، بلقاء خارج القواعد امام الصين تايبيه في 5 ايلول (سبتمبر) المقبل.

واجرى “النشامى” تدريباً مساء أمس السبت على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، وبمشاركة (18) لاعباً، الى جانب مهاجمي المنتخب الاولمبي، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية.

وبدأ التدريب عبر تمارين نوعية لمهاجمي النشامى و”الاولمبي”، استمرت لنحو 90 دقيقة، قبل أن يخضع “النشامى” لتدريبات بدنية وتكتيكية مكثفة.

وينتظر ان يجري المنتخب تدريبه الاخير صباح اليوم الاحد على ذات الملعب، قبل التوجه ليلاً الى كوالالمبور، استعداداً للقاء ماليزيا ودياً 30 حزيران (يونيو) الحالي، في اطار التحضيرات لمواجهة الصين تايبيه.

وبعد اللقاء الاول بالتصفيات، يتطلع النشامى للعودة الى الاردن مباشرة، تأهباً لخوض مواجهة ودية قوية امام باراغواي عند الساعة 7:00 مساء يوم 10 أيلول (سبتمبر) المقبل على “ستاد عمان الدولي”.