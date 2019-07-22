“النشامى” يُصّعد تحضيراته لـ “غرب آسيا”

عمان – الغد – صّعد المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، تحضيراته البدنية والفنية في مدينة اسطنبول التركية، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا في نسختها التاسعة، والتي تنطلق يوم 30 تموز (يوليو) الحالي في العراق.

وانهى المنتخب صباح اليوم الاثنين ، الحصة التدريبية السابعة منذ وصوله الى تركيا مساء الجمعة الماضي، حيث ركز الجهاز الفني على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية، على ان يخضع للراحة مساءً.

وينتظر ان يخوض النشامى مباراة ودية تدريبية بعد غدٍ الاربعاء، مع احد الاندية المحلية في تركيا، للوقوف على مستوى الجاهزية لكافة اللاعبين الـ26 المتواجدين حالياً مع المنتخب في اسطنبول، سعياً للاستقرار على القائمة النهائية لـ “غرب آسيا” نهاية الشهر الحالي.