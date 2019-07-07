عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، قائمة أولية ضمت (31) لاعباً، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال، والتي تنطلق اواخر الشهر الحالي في العراق.

وضمت القائمة، اللاعبون: معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

ويبدأ المنتخب تدريباته المفتوحة مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب “الكرامة”، بانتظار التوجه يوم 19 تموز (يوليو) الحالي الى تركيا لاقامة معسكرٍ تدريبيٍ بالتزامن مع تقليص القائمة الى 26 لاعباً، تأهباً لبطولة غرب آسيا، التي جاء فيها المنتخب بالمجموعة الثانية الى جانب السعودية والكويت والبحرين، حيث تنطلق مباريات “النشامى” في البطولة يوم 4 آب (أغسطس) المقبل في مدينة “اربيل”.

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، إقامة مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية للبطولة والتي تضم 23 لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الحالي، قبل المغادرة الى اربيل.

في المقابل، جاء اختيار القائمة الاولية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي الذي يستعد بدوره لخوض نهائيات آسيا مطلع العام المقبل في تايلند، وبهدف منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة التي اظهرت تفوقها مؤخراً، حيث غاب عن القائمة عددٌ من اللاعبين المحترفين في الخارج، لارتباطهم مع انديتهم، بانتظار عودتهم الى صفوف النشامى في التجمعات التي تقام ضمن أيام الفيفا.

وتأتي بطولة غرب آسيا، كمحطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة يوم 17 تموز (يوليو) الحالي، قبل أن تنطلق التصفيات في 5 ايلول (سبتمبر) المقبل.

يذكر ان تدريبات النشامى على ملعب الكرامة، ستبدأ يومياً الساعة السادسة مساءً، وستكون مفتوحة امام حضور وسائل الاعلام والجماهير لحين مغادرة المنتخب الى تركيا.