“النشميات” في مواجهة “السعوديات” و4 مباريات حاسمة اليوم

مصطفى بالو



عمان- تتجدد المنافسة في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات، من خلال انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الإقصائي من البطولة اليوم، حين تلتقي “النشميات” بنظيراتهن السعوديات عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، التي تشهد جميع اللقاءات، وتبدأ بلقاء فلسطين مع عُمان عند الساعة 10 صباحا، لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما تلتقي لبنان مع قطر عند الساعة 12 ظهرا، والعراق مع الكويت عند الساعة 2 مساء، وسورية مع الإمارات عند الساعة 4 مساء.

الأردن × السعودية

تتقدم النشميات بالأفضلية الفنية إلى هذه المباراة، وتغلف نشوة الانتصارات المتتالية في صدارتهن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة- 12 نقطة، فيما السعوديات يطلبن الفائدة الفنية في تجربتهن البسيطة في هذه اللعبة، حيث يخوض المنتخب السعودي هذا اللقاء بعد أن حل رابعا في مجموعته الأولى بفوز وحيد على فلسطين.

ويعول المدير الفني للمنتخب الوطني الأرجنتيني ماتياس، على جاهزية لاعبات الخبرة والشابات في قائمته لهذه البطولة، التي تضم كلا من نوارة القواسمي، زينة الطاهر، رغد حيمور، رهف حيمور، فرح العطعوط، آية شنك، داليا وادي، رهف أبوالليل، تالا فحماوي، تمارا جابر، رند حيمور ومايا التاجي.

ويظهر المنتخب السعودي معتمدا على لاعباته؛ شهد الفواز، مايا غراب، سارة حمزة، مروة الهوساوي، رهف العياظي، نهى العمرات، مي المحسن، روبي المطيري، منى أيمن، مها الحموري، الجوهرة وليد، لجين القحطاني، دانا البوعينين وجود كعكي.

رأي فني

أكد المدرب خالد سعيفان، أن البطولة حفلت بالمستويات المميزة من مختلف المنتخبات العربية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مشيرا إلى تسابق اللاعبات إلى تقديم الأفضل من مباراة إلى أخرى، منوها “رغم أن هناك فارقا بالخبرة بالنسبة للمنتخبات المتمرسة وحديثة العهد، إلا أن البطولة مميزة من حيث المستوى العام لأغلب المنتخبات المشاركة في ظل غياب تنظيمها لسنوات طويلة”.

وتابع: “تميز اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل التي تابعت بعض المباريات، ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، وتكاتف جهود جميع لجان البطولة، بالاحتفاء بالأشقاء العرب على طريقتنا الأردنية المميزة، وتركت الأردنية بصمتها التنظيمية بشكل واضح على هذه النسخة الناجحة من النواحي كافة”.

وتوقع، أن يرتفع مؤشر القوة والندية كثيرا في الأدوار الإقصائية “دور الثمانية ودور الأربعة”، مرشحا منتخبنا الوطني إلى جانب لبنان وسورية والعراق للوصول إلى دور الأربعة، وقال “واثق كثيرا بقدرة لاعبات المنتخب الوطني في المنافسة بقوة على اللقب، الذي سبقى حائرا بين تلك المنتخبات بحسب الجهوزية النفسية والذهنية والتكتيكية في كل مباراة من الأدوار المقبلة”.

الجماهير العراقية.. علامة فارقة

شكلت الجماهير العراقية من الجالية المقيمة بالأردن، علامة فارقة ونكهة البطولة، من خلال احتشادها خلف منتخب بلادها بحضور مميز على المدرجات، والتناغم في إطلاق الهتافات والأهازيج العراقية المميزة، التي تفاعلت معها اللاعبات، وقدمن مستويات لافتة قدمتهن إلى دور الثمانية بثبات بالمركز الثاني في مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، وفي ظل إجماع آراء المتابعين والمحليين بأن المنتخب العراقي بمثابة المفاجأة السارة بالبطولة القارية بالمستوى الثابت والأداء اللافت.

واحتفلت الجماهير العراقية على طريقتها الخاصة، بالجهاز الفني ولاعبات المنتخب العراقي، عقب انتهاء مباراتهم الشيقة أمام المنتخب السوري، وطالبوهم بتقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة، ووعدوهم بالوقوف خلفهم بالأسلوب ذاته في المدرجات لتحفيزهن على تحقيق إنجاز للكرة الطائرة العراقية في هذه البطولة.