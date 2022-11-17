“النشميات” يتأهلن إلى ربع النهائي في “طائرة” غرب آسيا

مصطفى بالو

عمان – واصلت “النشميات” مسلسل الانتصارات في بطولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة، وأحكمن قبضتهن على صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وأعلن عن أنفسهن أول المتأهلات إلى الدور الثاني-ربع النهائي-، بعد الفوز على قطر بنتيجة 3-0، بواقع 25-20، 25-7، و25-22، في المباراة التي اقيمت في صالة مدينة الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة غرب آسيا التي اقيمت مبارياتها بالزرقاء أمس.

الأردن 3 قطر 0

فرضت سيدات الأردن أفضليتهن على الأحداث منذ الشوط الأول، وتناسقت ألعاب “النشميات” تحت الشبكة، وتألقت تالا فحماوي في إدارة ألعاب الفريق، وسط تألق داليا وادي، مايا التاجي، رهف حيمور وفرح العطوط ورهف أبوالليل في إصابة الملعب القطري، من طرفي وعمق الشبكة، وواصل المنتخب الوطني عملياته الهجومية مع اشراك آية شنك وتمارا جابر ورغد حيمور وزينة الطاهر، في الوقت الذي عانت فيه القطريات من سوء الاستقبال والإرسال وتشييد حوائط الصد، رغم اجتهاد هدى المبارك في تحضير الكرات لسميحة المدهون ودمنة يغمور ومنى السيد وليلى محمد، ورغم ظهور بعض الأخطاء في العاب النشميات، إلا أنهن أنهين الشوط الاول بنتيجة 25-20.

وواصلت لاعبات المنتخب الوطني في رسم الجمل الفنية، واللوحات الهجومية من مختلف محاور الشبكة في الشوط الثاني، وتبادلت رغد حيمور وتالا فحماوي، في اعطاء إشارات الهجوم لزينة الطاهر وفرح العطوط وتالا فحماوي ورهف حيمور ورهف أبوالليل وآية شنك تمارا جابر، وسط انهيار لمنظومة ألعاب المنتخب القطري، لينهي منتخبنا الوطني الشوط الثاني بنتيجة 25-7.

واطمأنت لاعبات منتخبنا الوطني للنتيجة في الشوط الثالث، مما اصاب ماكينة ألعابهن الهدوء، وسط عودة الثقة للقطريات بتألق المعدة هدى المبارك، ليلى محمد ودمنة يغمور وسميحة المدهون، وتقدمن 17-15، إلا ان الأردنيات فرضن حضورهن من جديد، في ظل ابداع المعدة تالا فحماوي في تنشيط انطلاقات زينة الطاهر ورهف ابوالليل وداليا وادي وآية شنك ورهف حيمور ورغد حيمور، ليفرضن التعادل 18-18، وانهين الشوط الثالث لصالحهن 25-22، والمباراة بنتيجة 3-0.

من البطولة

وتواصل السباق النقطي في منافسات اليوم الثالث، حيث تمكن المنتخب السوري من مشاركة اللبناني في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لكل منهما، وتأتي هذه الصدارة مؤقتا في ظل غياب لبنان عن المنافسات أمس، حيث تصدرت سورية بالفوز على السعودية بنتيجة 3-0، وشاركه ايضا منتخب العراق بفوزه على فلسطين بنتيجة 3-0، إلا أن المنتخب العراقي تراجع إلى المركز الثالث لخسارته امام لبنان بنتيجة 0-3.

وفي المجموعة الثانية، أعلنت “النشميات” تأهلهن رسميا إلى دور الثمانية، بتحقيقهن الفوز الثالث على التوالي على حساب قطر بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويليه الكويتي برصيد 6 نقاط بعد ان حقق فوزه الثاني على حساب عُمان بنتيجة 3-0.

وتتضح الصورة أكثر في منافسات اليوم الرابع اليوم، بالنسبة للمنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية، بحسب نظام البطولة القارية الذي يسمح بتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة لى الدور الثاني، ويلتقي اليوم في المباريات التي تقام في صالة قصر الرياضة، لبنان وسورية لفض الشراكة في صدارة المجموعة الأولى، في المباراة التي تقام عند الساعة 12، ويلتقي الإمارات مع الكويت عند الساعة 2، وفلسطين مع السعودية عند الساعة 4، وقطر مع سلطنة عُمان عند الساعة 6.