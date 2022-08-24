النصر السعودي قريب من ضم لاعب منتخب بلجيكا

كشفت تقارير صحفية تطورات صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع البليجي جيسون ديناير مدافع فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحاول إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر التعاقد مع مزيد من الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بعد ضم الرباعي عبدالرحمن غريب من أهلي جدة والبرازيلي لويس جوستافو من فنربشخة بالإضافة إلى وصول الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا من نابولي والإيفواري كونان الظهير الإيسر السابق لفريق ريمس.

وفتحت إدارة نادي النصر مفاوضات مع ديناير لضمه هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليون الفرنسي وعدم توقيعه مع أي ناد آخر في الفترة الصيفية.

ووفقاً للصحفي رودي جاليت بموقع “الكالتشيو ميركاتو”، فإن نادي النصر اتفق مع المدافع البلجيكي ديناير على تفاصيل انتقاله للنادي نظير الحصول على 3.5 مليون يورو بعقد لمدة عامين.

وأضاف الصحفي أن النصر سيعلن التعاقد مع ديناير خلال الساعات القادمة مقابل منحه مكافأة توقيع بعد قدومه للنادي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الميدان الرياضي “السعودية” إلى أن صفقة جيسون ديناير توقفت تماماً بسبب اشتراطاته في بنود فسخ العقد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر رفضت شروط وكيل أعمال اللاعب، تخوفا من تكرار سيناريو عقد الثنائي الأرجنتيني فونيس موري وبيتي مارتينيز.