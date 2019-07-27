الرياض – نجح نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، في إحتواء أزمة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأعلن عن تمديد عقده حتى صيف العام 2022 دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان حمدالله – الذي وقع عقداً مع النصر في الموسم الماضي لمدة 3 مواسم – طالب الإدارة بتحسين عقده مادياً خصوصاً وأنه تلقى وعوداً بذلك من الإدارة السابقة قبل نهاية الموسم الماضي، الذي لعب خلاله دور البطولة وساهم بقوة في تتويج فريقه بلقب الدوري.

وأعلن حمدالله (28 عاما) عبر حسابه الشخصي في “تويتر” عن توصله إلى اتفاق مع إدارة النصر على تحسين عقده مادياً بعد الوعود التي قدمها الرئيس السابق سعود آل سويلم بإضافة العديد من المزايا المالية لعقده، إثر حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي وكذلك هدّاف الموسم.

وقال حمدالله عبر “تويتر” مخاطباً جماهير النصر بعد انضمامه لتدريبات الفريق في معسكر البرتغال: “لقد عدت، نسعى إلى تحقيق لقب آخر إن شاء الله، ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى”.

واشارت تقارير صحافية سعودية ان ادارة النصر رفعت راتبه السنوي من 11.25 مليون ريال سعودي الى 25 مليون ريال (نحو 6.6 ملايين دولار سنويا).

وقدم حمدالله مع النصر موسماً ناجحاً بكل المقاييس، استطاع خلاله تسجيل 49 هدفاً في جميع المسابقات وحطم العديد من الأرقام القياسية، على غرار رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق الذي ظل صامداً على مدى 19 عاماً، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما سجل 34 هدفاً. (أ ف ب)