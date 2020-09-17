النصر والتعاون يتطلعان للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور الثاني

الدوحة – يدخل النصر السعودي مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، متطلعا للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة.

ويتصدر النصر مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل 5 نقاط للسد و3 نقاط لسباهان ونقطة واحدة للعين الإماراتي. وكان النصر وصيف نسخة العام 1995 وبطل السعودية موسم 2018-2019 تغلب على منافسه الايراني يوم الثلاثاء (2-0) ويأمل في تكرار الفوز لقطع خطوة مهمة نحو الدور الثاني، خصوصا في ظل تكامل صفوفه وارتفاع الروح المعنوية لدى لاعبيه الذين قدموا مباراة كبيرة وكسبوها مستوى ونتيجة.

ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة بنفس العناصر التي شاركت في المباراة السابقة. وأكد فيتوريا أن فريقه لديه طموحات كبيرة في دوري أبطال آسيا، منوها أنهم يعرفون صعوبة المشوار في البطولة القارية.

وتابع: “حينما تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين المميزين فهذا من أجل الاستعداد للمستقبل وليس من أجل مرحلة موقتة فقط، حينما يشاهد المتابع الفريق من زاوية أكبر لدينا فريق جيد وشاب بإمكانيات عالية لذلك أقول إن فريق المستقبل هو النصر، أستطيع أن أراهن على المستقبل القريب أن المنتخب السعودي سيكون مدعوما من لاعبي النصر بشكل كبير جدا”.

📊 OPTA have named @Hamedallah_9 as the #ACL2020 MD3 @Toyota Player of the Week 👑 🤔 But who is 𝐘𝐎𝐔𝐑 choice for POTW? 𝕍𝕆𝕋𝔼 👉 https://t.co/FskSI9cSY4 pic.twitter.com/sed3E02oc4 — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 16, 2020

وأبدى البرتغالي سعادته بعد الفوز الأخير مشيدا بأداء فريقه “سعادتي كبيرة بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون وخصوصا العناصر الجديدة، مارتينيس وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري، لقد قدم الجميع أداء جيدا”.

وأشاد فيتوريا بهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أصبح هداف النصر التاريخي في آسيا بعدما تجاوز البرازيلي جوليانو، رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف من بينها اربعة في النسخة الحالية متصدرا قائمة الهدافين.

ويسعى حمدالله إلى زيادة غلته التهديفية في دوري أبطال آسيا إذ في رصيده في البطولة القارية 17 هدفا مع أربعة أندية مختلفة، منها 8 مع النصر في نسختي 2019 و2020.

وفي الجانب الآخر يحاول سيباهان رد اعتباره من خسارته السابقة والتمسك بالأمل الأخير في التأهل حيث أن خسارته أو حتى تعادله ستضعف حظوظه ولذلك سيرمي بكل أوراقه من أجل الفوز فقط رغم صعوبة المهمة.

في المباراة الاخرى من المجموعة، يخوض العين الاماراتي بطل نسخة العام 2003 ووصيف 2005 و2016 مباراة الفرصة الأخيرة للبقاء في البطولة عندما يلتقي السد القطري بعد تعادلهما المثير بنتيجة 3-3 الثلاثاء.

إذ إن خسارة امام السد بطل المسابقة في مناسبتين (1989 و2011) وتحقيق النصر نتيجة ايجابية امام سيباهان اصفهان ستعني خروج الفريق الاماراتي رسميا من المنافسات.

ويتمسك العين بالأمل ولو كان ضئيلا بعد عرضه الجيد امام السد في المباراة السابقة وقال مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل “ينبغي علينا أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمه الفريق، كان بالإمكان ان نخرج بالنقاط الثلاث، غير أن النقطة مهمة بالنسبة لنا، ومباراتنا المقبلة ستكون اكثر قوة وسنسعى للحصول على النقاط الثلاث”.

من جهته، قال المهاجم التوغولي لابا كودجو الذي سجل هدفا واختير افضل لاعب في المباراة “نتطلع إلى تقديم مستوى افضل في مواجهة الاياب، وسنقاتل منذ البداية وحتى النهاية، وفي كرة القدم كل شيء وارد”.

🇸🇦 Al Nassr leapfrog 🇶🇦 Al Sadd to be Group D leaders after Matchday 3️⃣ !#ACL2020 pic.twitter.com/yS1kmMzqye — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 15, 2020

وفي منافسات المجموعة الثالثة، يسعى التعاون السعودي للفوز على برسبوليس الإيراني والحفاظ على صدارته والاقتراب من التأهل للدور الثاني، عندما يلتقيه على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ويتصدر التعاون مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل القطري الثاني، فيما يحتل برسبوليس المركز الثالث مع 4 نقاط، والشارقة الاماراتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبعد الخسارة أمام نظيره الايراني وصيف عام 2018 الثلاثاء (0-1)، يسعى التعاون لرد الاعتبار وقطع خطوة جيدة نحو بلوغ الدور الثاني، خصوصا وأن صفوفه ستشهد عودة بعض اللاعبين المصابين وفي مقدمتهم محمد السهلاوي.

ويدرك المدرب الموقت عبدالله عسيري الذي خلف البرتغالي فيتور كامبيلوس في آب/أغسطس الفائت أن الخسارة قد تبعد الفريق عن المنافسة وتعيده للمركز الثالث.

وأعلن التعاون الاربعاء تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد استقالته من تدريب الزمالك المصري، وسيصل الى الدوحة في الايام القليلة المقبلة ليكمل المشوار مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

في المباراة الاخرى من المجموعة يدخل الشارقة مباراته مع الدحيل وهو يدرك جيدا ان أي نتيجة غير الفوز ستعني تقلص حظوظه في المنافسة بعد خسارتين وتعادل.

ولم يرتق بطل الامارات الى المستوى المطلوب في الخسارة 1-2 الثلاثاء امام الدحيل، لذلك عليه تغيير الصورة في حال أراد عبور عقبة بطل قطر الذي كان الأفضل ذهابا.

وقال قائد الشارقة شاهين عبد الرحمن “تبقى لنا 3 مباريات ويجب الفوز بها جميعها وسندافع عن حظوظنا حتى النهاية”.وأعاد الخسارة امام الدحيل الى “عدم جاهزية الشارقة بسبب التوقف الطويل عن خوض المباريات الرسمية”، حيث توقف نشاط كرة القدم الاماراتية منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)