النصر والتعاون يتطلعان للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور الثاني

الدوحة – يدخل النصر السعودي مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، متطلعا للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة.

ويتصدر النصر مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل 5 نقاط للسد و3 نقاط لسباهان ونقطة واحدة للعين الإماراتي. وكان النصر وصيف نسخة العام 1995 وبطل السعودية موسم 2018-2019 تغلب على منافسه الايراني يوم الثلاثاء (2-0) ويأمل في تكرار الفوز لقطع خطوة مهمة نحو الدور الثاني، خصوصا في ظل تكامل صفوفه وارتفاع الروح المعنوية لدى لاعبيه الذين قدموا مباراة كبيرة وكسبوها مستوى ونتيجة.

ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة بنفس العناصر التي شاركت في المباراة السابقة. وأكد فيتوريا أن فريقه لديه طموحات كبيرة في دوري أبطال آسيا، منوها أنهم يعرفون صعوبة المشوار في البطولة القارية.

وتابع: “حينما تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين المميزين فهذا من أجل الاستعداد للمستقبل وليس من أجل مرحلة موقتة فقط، حينما يشاهد المتابع الفريق من زاوية أكبر لدينا فريق جيد وشاب بإمكانيات عالية لذلك أقول إن فريق المستقبل هو النصر، أستطيع أن أراهن على المستقبل القريب أن المنتخب السعودي سيكون مدعوما من لاعبي النصر بشكل كبير جدا”.

