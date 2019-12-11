النصر يتطلع للإنقضاض على صدارة الدوري السعودي من بوابة التعاون

الرياض – يسعى النصر للانفراد بالصدارة عندما يستقبل التعاون الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي، وذلك في ظل تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

ويتصدر الهلال الترتيب بفارق الأهداف أمام النصر الأهلي، فيما يحتل التعاون المركز الرابع بفارق نقطة عن هذا الثلاثي، ما يعني أن فوزه الجمعة سيضعه في الصدارة.

وتعتبر المباراة بمثابة بروفة قبل مواجهتهما المرتقبة في مباراة الكأس السوبر التي يحتضنها ملعب “الجوهرة” بجدة في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وفرط النصر في فرصة الانفراد بالصدارة عندما تلقى خسارة مفاجئة في المرحلة الماضية أمام الوحدة (0-1)، ولهذا يطمح في تجاوز اثار تلك الخسارة سريعا والعودة لسكة الانتصارات بحصد نقاط مواجهته مع التعاون، على الرغم من غياب هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب تراكم الانذارات.

ويدرك المدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا أن الفوز على التعاون مصيري في السباق على اللقب، لاسيما أن الهلال يملك مباراة مؤجلة أمام العدالة، الى جانب مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي.

واستعاد فيتوريا لاعب الوسط مختار علي بعد ان شارك في تدريبات الفريق الجماعية، فيما لا يزال عبدالله الخيبري بعيدا عن التدريبات الجماعية واكتفى بالتدريبات الفردية حتى الآن.

ومنح المدرب البرتغالي سلطان الغنام فرصة التقاط أنفاسه بعد ان شارك في كافة مواجهات المنتخب السعودي خلال كأس الخليج الـ24 حيث خسر “الأخضر” الأحد في النهائي أمام البحرين.

وعاد لتدريبات النصر فراس البريكان بعد تألقه الملفت في خليجي 24، وسيكون ضمن القائمة الأساسية من أجل تعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع التعاون إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لاسيما أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة لاعبيه المصابين.

بدوره، يسعى الشباب الخميس إلى تجاوز أزمة النتائج التي أطاحت بمدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك عندما يستقبل الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

ولم يعرف الشباب السابع برصيد 15 نقطة، طعم الفوز في آخر مباراتين بالدوري، إذ خسر أمام التعاون 1-3، والفيحاء صفر-1، قبل أن يودع مسابقة كأس الملك مبكراً بعد سقوطه أمام الشعلة من الدرجة الأولى 1-2، وهي الخسارة التي “قصمت ظهر الفريق” وأدت إلى إقالة ألميرون وتكليف المدرب الوطني سلطان القنوي لحين التعاقد مع مدرب جديد.

في المقابل يتطلع الرائد العاشر برصيد 14 نقطة، إلى استغلال ظروف مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث أو نقطة التعادل على أقل تقدير.

ويبحث الوحدة عن ثلاث نقاط جديدة تبقيه ضمن فرق المقدمة، عندما يستضيف العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

واستعاد الوحدة الخامس برصيد 18 نقطة، نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهما على النصر حرم الأخير الانفراد بالصدارة، ويسعى جاهداً إلى تجاوز ضيفه العدالة وكسر حاجز العشرين نقطة والتقدم خطوة في سلم الترتيب.

وفي المقابل ، يأمل العدالة الرابع عشر برصيد 8 نقاط مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، في إيقاف مسلسل النتائج السلبية مع مدربه الجديد التونسي ناصيف البياوي الذي قاد الفريق لاكتساح الروضة بثمانية أهداف في مسابقة كأس الملك، والخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن صراع القاع ولو موقتا.

ويتطلع الحزم وضيفه أبها لحصد النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب الأول بالرس في افتتاح مباريات المرحلة الخميس، وهما يدخلان المباراة بنفس الرصيد (14 نقطة).

وتستكمل مباريات المرحلة الجمعة عندما يلعب الاتفاق مع الفتح، وتختتم السبت حيث يلعب ضمك مع الفيحاء.

(أ ف ب)