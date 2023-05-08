النصر يتعثر بالتعادل مع الخليج في الدوري السعودي

أهدر فريق النصر الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين في مسعاه نحو الضغط على الاتحاد المتصدر بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وفاجأ الخليج مضيفه بهدف سريع بعد مرور 4 دقائق من بداية اللقاء عن طريق البرتغالي فابيو مارتينيز، لكن النصر نجح في تعديل النتيجة برأسية من الإسباني ألفارو جونزاليس عند الدقيقة 17.

والتعادل هو السادس للفريق النصراوي في مشواره الموسم الجاري، والأول بعد الخسارة أمام الهلال 0-2، والفوز على الرائد 4-0 في آخر جولتين، ليكتفي بحصد نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى 5 نقاط حال فوزه على ضيفه أبها لاحقا.

في المقابل، حافظ الخليج على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الثالثة تواليا «فوزين وتعادل» رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ14.

ويحل النصر ضيفا على الطائي، الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري، وقبلها بيوم يستضيف الخليج نظيره التعاون في الجولة ذاتها.