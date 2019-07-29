“النصر” يحتفي بتخريج 70 واعدا في المصارعة

عمان – الغد- احتفل نادي النصر بتخريج سبعين طالبا، من مدرسة البراعم في لعبة المصارعة الحرة والرومانية، وقال رئيس النادي يونس العبداللات، إن هذه الكوكبة من الواعدين جاءت إلى النادي برغبة كبيرة، ونتيجة التواصل الكبير بين النادي والمجتمع المحلي.

وأضاف، أن التدريبات ستستمر حتى يصل هؤلاء الواعدون إلى مراتب متقدمة، مشيرا الى أن النادي تحمل أعباء تكاليف التدريب لوحده، وتكفل بشراء الملابس ورواتب المدربين والمشرفين.

وشكر العبداللات، المدربين والمشرفين على اللاعبين وهما المدربان يوسف الحسنات ومحمد الحسنات.

وأكد العبداللات، أن نادي النصر يمارس العديد من الألعاب بين جنباته، منها المصارعة وكرة القدم النسوية ويلعب بالدرجة الأولى، والكرة الطائرة النسوية ونال لقب وصيف البطل العام الماضي.

وبدوره بين المدرب محمد الحسنات، أن هذه المدرسة هي السادسة على التوالي، حيث خرجت عددا من اللاعبين المميزين الذين كان لهم دور كبير في رفد المنتخبات الوطنية ونيل الميداليات في كافة البطولات الخارجية.

وأضاف: “أننا نسعى للنهوض بلعبة المصارعة وتطويرها، وشارك في هذه الدورة لاعبون دون الخمس سنوات، ولاعبون من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

أما الحكم الدولي محمود عبد العزيز، فقد أشاد بهذه الفكرة مبينا أنها الطريق الصحيح للنهوض باللعبة، والأمر يحتاج إلى تدريب البراعم منذ الصغر، والنادي عود الجميع على اختيار عدد من اللاعبين المميزين، ومشاركتهم في البطولات المحلية والمنافسة بقوة على القابها.

وخلال الاحتفال، قدم البراعم عروضا وحركات في مهارات المصارعة، وخاضوا لقاءات ودية بإشراف الحكم الدولي نايف علوش، أظهروا من خلالها مستويات متقدمة، ما يبشر بمستقبل جيد للاعبين في المستقبل، وفي الختام تم منح اللاعبين شهادات وجوائز رمزية، وحضر حفل التخريج أولياء أمور اللاعبين ووجهاء المنطقة.