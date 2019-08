النصر يستضيف السد في اختبار أول في ربع النهائي

الرياض – على رغم الإصابات التي تؤثر على صفوفه، يسعى النصر السعودي إلى تجاوز عقبة السد القطري عندما يستضيفه الإثنين في الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهابا).

في المقابل، سيكون السد الباحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد 1989 و2011، معززا بلقب “الكأس السوبر” القطرية التي أضافها الى لقب الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك على حساب غريمه الدحيل الذي كان قد أقصاه أيضا من الدور السابق للمسابقة القارية.

لكن النصر يدخل مباراة الإثنين على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض بتشكيلة تؤثر عليها الإصابات التي طالت عددا من لاعبيه لاسيما سلطان الغنام والهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله اللذين لم يكملا المباراة ضد ضمك في المرحلة الأولى من الدوري السعودي هذا الأسبوع.

وعلى رغم تأكيده عبر حساباته على مواقع التواصل ليل السبت مشاركة الغنام وحمدالله مع الفريق أمس ضمن حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة السد، لم يحسم النصر قدرتهما على خوض المباراة، لاسيما حمدالله.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية عبر “تويتر” أن المدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا يتجه “إلى الدفع بفراس البريكان لتعويض الغياب المنتظر لعبد الرزاق حمدالله أمام السد رغم مشاركته في مران الأمس”.

لكن التشكيلة ستشهد عودة المغربي نور الدين أمرابط الذي تم قيده في التشكيلة الآسيوية بدلا من المدافع البرازيلي مايكون، بينما سيكون مواطن الأخير، لاعب خط الوسط جوليانو، نقطة ارتكاز أساسية للفريق لاسيما وأنه أفضل هداف له هذا الموسم في دوري الأبطال مع خمسة أهداف.

وبحسب احصاءات الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي، خسر النصر على أرضه ثلاث مباريات من تسع خاضها ضمن المسابقة على أرضه.

Here's the #AlSadd travelling squad for @TheAFCCL quarter-final first leg clash against Al-Nassr in Riyadh#WeAreAlSadd #ACL2019pic.twitter.com/cmVtp74gz5

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 24, 2019