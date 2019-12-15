هبة العيساوي

عمان – قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إنّ اللجنة قررت إحالة 72 قضية من تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين البكار خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 أنه تم إحالة 8 مخالفات تعدي على المال العام الى النائب العام.

واوضح انه تم استرداد ما قيمته 110 مليون دينار من قضايا وردت في ديوان المحاسبة ولا نزال نحصر قيمة المبالغ.

وأشار إلى أن “اللجنة المالية في المجلس وصلها 400 كتاب رقابي من ديوان المحاسبة عن العام 2017 “، لافتا الى ان اللجنة قامت باستراداد اموال لـ 37 مخالفة، وهناك 197 قضية متابعة من قبل اللجنة تم تصويب 78 قضية منها ومازال هناك 11 قضية منظورة امام القضاء”.

وكان أعضاء اللجنة المالية صادقوا على التقرير النهائي للاطلاع عليه (انقر هنا)