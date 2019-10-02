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النص الكامل لقرار “الإدارية العليا”: وقف إضراب المعلمين نافذ

منذ 3 ساعات
إضراب المعلمين
جانب من اعتصام المعلمين -تصوير محمد مغايضة

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حمزة دعنا

عمان – قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بأن قرار وقف إضراب المعلمين نافذ في الحال، ويجب الألتزام به.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما وبالحال، بموجب القانون، من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على  “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الإضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.

وتنشر “الغد” النص الكامل للقرار:

 

 

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