النظافة الشخصية والتعقيم في صدارة ترسانتنا الدفاعية

علاء علي عبد
عمان– شهد العالم، على مر التاريخ، العديد من الحروب، ولطالما كان الحسم فيها لمصلحة الطرف الذي أحسن استغلال ترسانته الحربية؛ حيث كان هذا العامل من أهم الأمور التي جلبت النصر وأنهت الحرب.
اليوم اتحدت البشرية لخوض حرب من نوع آخر، فحربها هذه المرة ضد فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه سريع الانتشار بشكل غير مسبوق وبات الجميع مهددين بالإصابة به. ومن خلال مراجعة الترسانة الدفاعية التي تمتلكها البشرية لمواجهة هذا الفيروس، لن نجد لدينا سوى سلاح واحد وهو النظافة.
على الرغم من أن النظافة قد لا تبدو للبعض بأنها ذلك السلاح الفتاك إلا أنها كذلك بالفعل، فاهتمام المرء بنظافته الشخصية وبنظافة منزله يمكن أن يقلب الأمور لصالحه ويجعلنا كبشر نخرج منتصرين من هذه الحرب التي يمكن من خلال زيادة حرصنا ووعينا أن تنتهي قريبا بانتصارنا بإذن الله.
فيما يلي نستعرض عددا من الطرق التي من شأنها زيادة وعينا بطرق استغلال سلاح النظافة الذي نمتلكه:
- اغسل يديك: لعلنا سمعنا هذه النصيحة مليون مرة حتى الآن، وسنستمر بسماعها نظرا لأهميتها لحمايتنا وحماية من نحب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. فيما يتعلق بغسل الأيدي، من المهم جدا أن يحرص كل منا على تكرار غسل يديه في حال سعل أو عطس أو لمس وجهه أو استخدم المرحاض أو كان على وشك مغادرة مكان إلى آخر آخر أو عند عودته لمنزله من الخارج. في بعض الأحيان، يكون المتوفر أمامك المعقمات التي يمكنك بشكل سريع أن تعقم يديك بها، كتلك التي تجدها عند الدخول لمحلات السوبرماركت، لكن عليك دائما أن تتذكر أن هذه المعقمات لا تغني عن غسل اليدين بالماء والصابون. من المهم أيضا أن نعلم أن جفاف الأيدي يعد بيئة مناسبة للفيروسات، لذا فمن الجيد أن تقوم بفرك يديك بعد غسلهما جيدا بأي نوع من أنواع المرطبات التي تزيل جفافهما.
- ابق في المنزل قدر الإمكان: حتى وإن كنت لا تشعر بأي مرض احرص على أن تبقى في المنزل. فالتواجد ضمن مجموعات من الأشخاص يزيد احتمالية تعريض نفسك لخطر العدوى أو تعريض من تحب للخطر أيضا، فالكثير من الناس يصنفون بأنهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى وخروجك المتكرر يمكن أن يعرضهم للفيروس حتى لو لم تصب أنت به.
- احرص على تقييم الحاجة لارتداء الكمامة في منطقتك: اعلم أن الكمامات الطبية تقدم فائدة كبيرة في حال تم استخدامها بالشكل الصحيح، بمعنى أن ارتداء الكمامة من قبل الشخص المريض يمنع انتقال العدوى منه للآخرين قدر الإمكان. أيضا فإن ارتداء الكمامة من قبل الشخص السليم الذي يعتني بأحد المرضى يمكن أن يحميه من انتقال العدوى إليه. من المهم أن نعي هذه الحقائق حتى نتمكن من تقييم الحاجة لشراء الكمامات في الوقت الذي قد يكون هناك من هم بحاجة لها أكثر منا في ظل تزايد الشراء عليها بشكل قد يكون جعلها شحيحة في منطقتك.
واعلم أيضا أن ارتداء الكمامة سيجعلك تلمس وجهك أكثر من المعتاد خلال تعديل مكانها، أو خلال تصحيح مكان نظارتك إن كنت ترتدي واحدة. كما ويمكن أن يمنحك ارتداؤها شعورا زائفا بالحماية ويجعلك تهمل جانب النظافة الذي يعد أهم من أي شيء آخر في هذه الفترة. باختصار ارتداء الكمامة مهم جدا، لكن في ظل شح الكمامات في بعض المناطق، يفضل قبل أن تشتري كمية منها أن تقوم بتقييم الحاجة لها بالنسبة لك.