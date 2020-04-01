النظافة الشخصية والتعقيم في صدارة ترسانتنا الدفاعية

علاء علي عبد

عمان– شهد العالم، على مر التاريخ، العديد من الحروب، ولطالما كان الحسم فيها لمصلحة الطرف الذي أحسن استغلال ترسانته الحربية؛ حيث كان هذا العامل من أهم الأمور التي جلبت النصر وأنهت الحرب.

اليوم اتحدت البشرية لخوض حرب من نوع آخر، فحربها هذه المرة ضد فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه سريع الانتشار بشكل غير مسبوق وبات الجميع مهددين بالإصابة به. ومن خلال مراجعة الترسانة الدفاعية التي تمتلكها البشرية لمواجهة هذا الفيروس، لن نجد لدينا سوى سلاح واحد وهو النظافة.

على الرغم من أن النظافة قد لا تبدو للبعض بأنها ذلك السلاح الفتاك إلا أنها كذلك بالفعل، فاهتمام المرء بنظافته الشخصية وبنظافة منزله يمكن أن يقلب الأمور لصالحه ويجعلنا كبشر نخرج منتصرين من هذه الحرب التي يمكن من خلال زيادة حرصنا ووعينا أن تنتهي قريبا بانتصارنا بإذن الله.

فيما يلي نستعرض عددا من الطرق التي من شأنها زيادة وعينا بطرق استغلال سلاح النظافة الذي نمتلكه: