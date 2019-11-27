النظام الجديد للاتحادات الرياضية يشهد عودة “التعيين” وإسقاط شرط الشهادة على اللاعبين

بلال الغلاييني

عمان– أوشكت اللجنة الأولمبية الأردنية، على الإنتهاء من إعداد مشروع نظام الاتحادات الرياضية الجديد، والذي سيتم التعامل معه في الانتخابات الجديدة للاتحادات الرياضية في دورتها المقبلة، والتي ستجري بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخلال الفترة الماضية، انصب تركيز اللجنة الأولمبية الأردنية على اعداد مواد وبنود النظام الجديد، والذي اضطرت اللجنة إلى اعداده بعد ظهور الكثير من السلبيات في النظام الحالي، الذي أثر على المسيرة الرياضية في العديد من الاتحادات التي فقدت شرعيتها، لتجاهل التعامل مع بند دفع الاشتراكات السنوية، ما دفع اللجنة الى التعامل مع هذه القضية بإعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة بصفة (لجان مؤقتة)، والغموض في بعض المواد خصوصا فيما يتعلق بغياب عضو مجلس إدارة الاتحاد عن حضور الجلسات في السنة.

النظام الجديد، تم عرضه على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اكثر من جلسة، وتم مناقشة مواده كافة، وحسب مصادر مطلعة فإن النظام الجديد جاء ليتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وما تحتاجه الرياضة الأردنية، وأن أبرز ما تضمنه النظام، عودة التعيين من جديد لمجلس ادارة الاتحادات، وهو البند الذي غاب عن انتخابات الاتحادات الرياضية لفترة طويلة، حيث ستقوم اللجنة الأولمبية بتعيين عدد من الأشخاص في مجالس إدارات الاتحادات وفق شروط وتعليمات محددة لهذه الغاية، في الوقت الذي سيتم فيه تحديد عدد الأشخاص المعينين في الاتحاد حسب طبيعة عمل الاتحاد، وعدد الأندية المنتسبة اليه.

وترى اللجنة الأولمبية، أن التعيين في الاتحادات الرياضية مخرجا مهما للعديد من الحالات الضرورية، والتي لا بد من تنفيذها للحفاظ على مسيرة الاتحادات، وتبرز قضية اتحاد كرة السلة وما واكبها بعد اجراء الانتخابات كواحدة من هذه الحالات التي تطلب من اللجنة الأولمبية التدخل المباشر استنادا للنظام الحالي، وتشكيل لجة مؤقتة ادارة شؤون الاتحاد بكل حيادية، ومن نجاح الى آخر، وكذلك ما حدث في اتحاد الكرة الطائرة الذي شهد اشكالات عديدة قبل أن يتقدم ستة من اعضاء الاتحاد بالاستقالة ومن ثم تشكيل لجنة مؤقتة.

وأبقى النظام الجديد على فئة اللاعبين الدوليين مع تعديل جوهري على هذه المادة التي اسقطت شرط الشهادة الجامعة، ما يتيح المجال أمام اللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية حق الانضمام لعضوية الهيئة العامة للاتحاد والترشح للانتخابات، كما أبقى النظام الجديد على فئة الأندية باعتبارها ركنا رئيسيا للاتحاد، وسيتم تحديد عدد المقاعد المخصصة للأندية لكل اتحاد.

والجديد في النظام الجديد، هو الغاء فئتي المدربين والحكام، مثلما سيشهد النظام زيادة عدد المقاعد المخصصة لـ “المرأة”، حيث ستصل النسبة المخصصة لها في كل اتحاد 30 %، أو أكثر وحسب ما تفرزه الانتخابات.

وطرحت على طاولة النقاشات في اللجنة الأولمبية العديد من الأمور التي تخص النظام الجديد، وضرورة ايجاد حلول مناسبة تتماشى مع أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه مراحل اجراء الانتخابات، خصوصا فيما يتعلق باللجان التي ستدير العملية الانتخابية، حيث تبرز أهمية تشكيل لجان مؤقتة للاتحادات كافة، تضم في عضويتها شخصيات محايدة من خارج أركان الاتحاد، وغير مرشحة للانتخابات عملها الرئيسي ادارة الانتخابات بكل نزاهة وحيادية.

وفي الوقت الذي يطالبه فيه الكثيرون، بأن يكون رئيس الاتحاد من فئة المعينيين، فإن اصوات أخرى تطالب بأن يتم انتخاب الرئيس من قبل الهيئة العامة مباشرة، وهو الطرح الذي ينتظر أن يلقى قبولا عند الكثيرين، خصوصا وأن التجارب السابقة التي تتعلق بانتخاب الرئيس من قبل مجلس إدارة الاتحاد باتت مسألة مقلقة وتضع الرئيس تحت وطأة الضغط لتنفيذ مطالب الأعضاء تحسبا لقرار اعادة توزيع المناصب.

وينتظر أن تقوم اللجنة الأولمبية، وبعد مصادقة مجلس ادارتها على النظام الجديد، بعرضه على الهيئة العامة للجنة التي تشكل غالبية الاتحادات الرياضية، وفي حال تم اقراره بشكل رسمي سيتم ارساله الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره بصورة رسمية قبل حلول موعد دورة الألعاب الأولمبية صيف العام المقبل 2020.