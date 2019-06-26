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النظام الكهربائي يسجل الثلاثاء أقصى حمل نهاري للصيف الحالي

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- سجل النظام الكهربائي اقصى حمل نهاري للصيف الحالي يوم أمس الثلاثاء وبلغ 2970 ميغاواط، فيما تراوح الاحمال اليوم الأربعاء عند نفس المعدلات.

ووفق بيانات شركة الكهرباء الوطنية رفعت الموجة الحارة التي تشهدها المملكة الاحمال الكهربائية الصيفية التي عادة تبلغ ذروتها خلال الفترة من منتصف شهر تموز الى منتصف آب من كل عام، وسط توقعات ان تتراوح الاحمال للصيف الحالي ما بين 3000 الى 3150 ميغاواط، وذلك بالاعتماد على شدة درجات الحرارة من جهة ومدة الموجة الحارة من جهة اخرى.

يذكر ان الحمل الصيفي النهاري الأقصى خلال العام الماضي تم تسجيله في شهر تموز وبلغ 3000 ميغاواط.

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