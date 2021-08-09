“النظام والسلوك” تخفض عقوبات الوحدات وعيرا في نهائي “كأس الطائرة”

عمان – الغد – قررت لجنة النظام والسلوك التابعة لاتحاد الكرة الطائرة، تخفيض بعض العقوبات الصادرة بحق ناديي الوحدات وعيرا، فيما ثبتت أخرى، بعد النظر في الاستئناف المقدم من ناديي الوحدات وعيرا، على ضوء أحداث الشغب التي رافقت مباراتهما في نهائي كأس الأردن مؤخرا، وجاءت القرارات على النحو التالي وفق بيان صادر عن اتحاد اللعبة:.

* تثبيت عقوبة الإنذار النهائي الموجهه من قبل لجنة النظام والسلوك بحق نادي شباب عيرا استناداً الى نص المادة 17/4/أ/1 من اللائحة الداخلية للاتحاد الأردني للكرة الطائرة، بسبب قيام جمهور نادي شباب عيرا بإصدار هتافات غير لائقه واصدار الفاظ نابيه.

* تثبيت العقوبه الصادرة من لجنة النظام والسلوك بحق نادي شباب عيرا بفرض غرامة مقدارها (1000) دينار تدفع للاتحاد نتيجة قيام جمهور فريقهم بالإعتداء على جمهور الفريق الآخر سنداً لأحكام المادة 17/4/د/3 حتى اللائحة الداخلية للإتحاد .

*تثبيت العقوبة الصادرة بحق نادي عيرا من قبل لجنة النظام والسلوك بــــ:-

‌أ.اقامة جميع مباريات فريقهم مع فريق نادي الوحدات بدون جمهور للموسم الحالي .

‌ب.اقامة ثلاثة مباريات لفريقهم بدون جمهور خلافاً لما ورد في البند أ .

استناداً الى أحكام المادة 17/4/د/2 من اللائحة الداخلية للاتحاد نتيجة لقيام جمهور الفريقي بالإعتداء على بعضهم البعض .

*تخفيض العقوبة الصادرة من لجنة النظام والسلوك على لاعب نادي شباب عيرا راشد العلوان لتصبح الإيقاف 3 مباريات متتالية وفرض غرامة مالية مقدارها 100 دينار تدفع للاتحاد استناداً الى نص المادة 17/2/ب/أولا بدلاً من عقوبة الايقاف لمدة 10 مباريات متتالية والغرامة بمبلغ (500) دينار .

*إلغاء عقوبة التنبيه الصادرة من لجنة النظام والسلوك بحق رئيس نادي شباب عيرا الدكتور بشير العلوان .

*تخفيض العقوبة الصادرة من قبل لجنة النظام والسلوك بحق مساعد مدرب شباب عيرا بالمنع من الدخول الى صالات الكرة الطائرة للموسم 2021 -2022 استناداً الى نص المادة 48/7 من النظام الداخلي للاتحاد الأردني للكرة الطائرة لتصبح الإيقاف لمدة 5 مباريات متتالية استناداً الى نص المادة 48/5 من النظام الداخلي للاتحاد الأردني للكرة الطائرة .

*تثبيت العقوبه الصادرة من لجنة النظام والسلوك بحق نادي الوحدات بفرض غرامة مقدارها (1000) دينار تدفع للاتحاد استناداً الى نص المادة 17/4/د/3 كنتيجة لقيام جمهور الفريق بالإعتداء على جمهور الفريق الآخر .

*تخفيض العقوبة الصادرة من قبل لجنة النظام والسلوك بحق لاعب نادي الوحدات أحمد خشان لتصبح الأيقاف لمدة 3 مباريات متتالية والغرامة المالية بمبلغ (100) دينار تدفع للاتحاد استناداً الى نص المادة 17/2/ب/ أولاً من اللائحة الداخلية للاتحاد الأردني للكرة الطائرة .

*تخفيض العقوبة الصادرة من قبل لجنة النظام والسلوك بحق لاعب نادي الوحدات يوسف خشان لتصبح الايقاف لمدة 3 مباريات متتالية والغرامة المالية بمبلغ (100) دينار تدفع للاتحاد استناداً الى نص المادة 17/2/ب/أولاً من اللائحة الداخلية للاتحاد الاردني للكرة الطائرة .

*تثبيت العقوبة الصادرة من قبل لجنة النظام والسلوك بحق مدرب فريق الوحدات محمد نعمان بالإيقاف لمدة 3 مباريات متتالية وغرامة مالية مقدارها (150) دينار تدفع للإتحاد استناداً لأحكام المادة 17/3/ أولا من اللائحة الداخلية للإتحاد .