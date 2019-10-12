النظرة السلبية للمرض النفسي تحمل نتائج مؤذية مستقبلا

ليما علي عبد

عمان- يتسم المرض النفسي بنظرة سلبية لمصابيه، وللأسف، فإن النظرة والسلوكات السلبية تجاه المرض النفسي تلاحق المصابين باتجاهات مختلفة من الحياة. وهذا بحسب موقع “www.mayoclinic.org” الذي أشار إلى أن هذه السلبية تؤدي إلى التمييز السلبي ضد المصاب، والذي قد يكون واضحا ومباشرا، كإعطاء تعليقات سلبية حول المريض أو المرض النفسي، وقد يكون غير مقصود أو خفيا؛ كالقيام بتجاهل المصاب نتيجة للاعتقاد بأنه سيكون مؤذيا أو خطرا كونه يعاني من مرض نفسي.

آثار ومخاطر النظرة السلبية للمرض النفسي

تتضمن النتائج المؤذية للنظرة السلبية للمرض النفسي ما يلي:

– رفض المصاب طلب المساعدة أو العلاج.

– عدم وجود تفهم من قبل العائلة والأصدقاء والزملاء لحالته.

– إيجاد فرص أقل للعمل والدراسة، وحتى للعلاقات الاجتماعية.

– التعرض للتنمر والعنف الجسدي والمضايقة.

– الاعتقاد بعدم القدرة على النجاح أو التقدم.

نصائح للتعامل مع النظرة السلبية للمرض النفسي

ينصح مصابو الأمراض النفسية القيام بالنصائح الآتية للتعامل مع النظرة السلبية للمرض النفسي:

– احصل على العلاج: قد تكون رافضا الاعتراف بحاجتك إلى العلاج، لكن لا تدع الخوف من النظرة السلبية للمرض النفسي يمنعك من الحصول عليه. فالعلاج النفسي يمنحك الراحة عبر التعرف على مشكلتك وحلها وتخفيف الأعراض التي تتعارض مع قدرتك على ممارسة حياتك الشخصية وعملك.

– لا تدع النظرة السلبية للمرض النفسي تجعلك تفقد ثقتك بنفسك: قد لا تأتي النظرة السلبية للمرض النفسي من الآخرين فقط، بل قد تأتي من نفسك، فقد تعتقد مخطئا بأن حالتك هي علامة على الضعف أو أن عليك السيطرة عليها من دون مساعدة، لكن طلب الإرشاد النفسي وتثقيف نفسك حول مرضك يساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك.

– لا تعزل نفسك: إن كنت مصابا بمرض نفسي، فقد تكون رافضا بأن تخبر أحدا عنه. ولكن اعلم أن عائلتك وأصدقاءك قد يساعدونك إن عرفوا ذلك. لذلك، فالجأ إلى الأشخاص الذين تثق بهم ليعطوك الدعم والتفهم اللذين تحتاجهما.

وأضاف موقع “www.ulifeline.org” على ذلك أنه على المصاب الأدراك بأن مرضه النفسي منفصل عنه، فهو لا يمثله، حاله كحال مصابي الأمراض العضوية. لذلك فلا تقل “أنا مكتئب” بل قل أنا مصاب بالاكتئاب. فضلا عن ذلك، فاحرص على أن تتثقف بشأن مرضك النفسي، فلا تتردد بالقراءة عنه من مصادر موثوقة، فالمعرفة هي سلاح قوي لمقاومة النظرة السلبية للمرض النفسي.

ويذكر أن النظرة السلبية للمرض النفسي غالبا ما تأتي من نقص في المعرفة لدى صاحبها وليس من معلومات لديه مبنية على حقائق. فتعلم كيفية تقبل المرض وتقبل حاجته للعلاج وطلب الدعم ومساعدة الآخرين على تفهم المرض، كلها أمور تؤثر بشكل إيجابي وكبير.