النعاش: مواجهة قطر صعبة.. واليمن بحاجة للمزيد من الخبرة

الدوحة – لم يخف مدرب اليمن، سامي النعاش، مخاوفه من صعوبة مواجهة قطر في الجولة الثانية من كأس الخليج لكرة القدم، التي تقام حاليا في الدوحة، في الوقت الذي طالب فيه بدعم الفريق لا سيما بعد خسارته الثقيلة أمام الإمارات.

وصرح النعاش في مؤتمر صحفي الخميس قبل مواجهة أصحاب الأرض: “تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة بسبب خسارة الفريقين لمواجهتي الافتتاح، هذه هي كأس الخليج جميع مبارياتها صعبة ولها خصوصية”.

وكان منتخب قطر قد تعرض لخسارة مفاجئة 1-2 أمام العراق في افتتاح البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، كما منيت اليمن بخسارة كبيرة بثلاثة أهداف دون رد على يد الإمارات التي تتصدر المجموعة.

وقال المدرب الوطني لليمن: “أتمنى أن يكون الفريق في أفضل صورة، كما أتمنى أن يكون المدافعون أكثر تركيزا ونتوقع أن يبادر المنتخب المضيف بالهجوم لهذا أتمنى أن لا نرتكب أي أخطاء دفاعية”.

المؤتمر الصحفي للمنتخب اليمني🇾🇪 قال سامي النعاش مدرب المنتخب:

تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة بسبب خسارة الفريقين،هذه هي كأس الخليج جميع مبارياتها صعبة ولها خصوصية. وقال عبدالواسع المطري لاعب المنتخب:

طوينا صفحة الإمارات وبدأنا التفكير في مباراة قطر وسنحاول إسعاد الشعب اليمني. pic.twitter.com/bznttmFAWQ — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

وأضاف: “منذ بطولة غرب آسيا والمستوى يتفاوت من مرحلة لأخرى، الحضور البدني والذهني هو من يقود أي فريق لتقديم أفضل صورة، نأمل أن نقدم مستوى جيدا أمام قطر”.

وعن المهمة الثقيلة التي تنتظره بعد الخسارة أمام الإمارات، قال إن: “مهمة كل مدرب بعد أي مباراة هي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق، نتمنى أن يكون الفريق حاضر ذهنيا، واللاعبون الشباب يحتاجون لمباريات مستمرة لاكتساب مزيد من الخبرة”.

وطالب النعاش مساندة المنتخب اليمني في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها اليمن، مشيرا إلى النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في بطولة غرب آسيا وفي التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023.

فيما صرح تصريحات لاعب وسط منتخب اليمن، عبد الواسع المطري “طوينا صفحة الإمارات وبدأنا التفكير في مباراة قطر، سنحاول إسعاد الشعب اليمني المتعطش للفرحة ونأمل أن نكون على قدر عال من المسؤولية”.

وأقر عبد الواسع بأن: “توقف النشاط الرياضي لأكثر من خمس سنوات في اليمن أثر بشكل مباشر على المستوى”.

(إفي)