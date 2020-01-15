النعيمات يشيد بجهود الملك وبينو يتساءل عن سبب عجز الكهرباء

محمود الطراونة

عمان – أشاد النائب محمود النعيمات بجهود جلالة الملك ودوره في القضية الفلسطينية، مؤكداً أن ما يقوم به جلالته لم يفعله أي حاكم عربي.

كما أشار في مداخلة له اثناء مناقشات الموازنة اليوم الأربعاء إلى مواقف جلالة الملك من رفضه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس،إلى رفضه صفقة القرن.

انتقد النائب الأوامر التغييرية على سد بني حماد في الكرك حيث منح العطاء بـ 20 مليون، لكن بعد الأوامر التغييرية أصبح 50 مليون.

ودعا النعيمات إلى محاسبة من وقع على اتفاقية توقيع الغاز، كون الحكومة الحالية (حكومة عمر الرزاز) لم توقع في عهدها.

وطالب بإعفاء جمركي للقضاة، موجهاً سؤالاً إلى وزير العدل حول نقل المحاكم بخاصة محكمة الاستئناف من حيث صلاحية المبنى وعدم وجود مواقف والمبالغة في الأجرة.

من جهته ، تساءل النائب تامر بينو عن ما إذا كانت المكافآت والرواتب توزع حسب معادلة واضحة لتصل للموظف المجتهد أم توزع كـ”أعطيات” للمؤسسات المقربة من الحكومة؟.

وأشار خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة أنه تم تخصيص ما قيمته ربع مليار دينار في الموازنة للمكافآت.

كما وجه سؤالا للحكومة عن سبب وجود عجز في موازنة شركة الكهرباء الأردنية بما يزيد عن 100 مليون دينار، لافتا إلى أن العجز في موازنة العام الماضي بلغ صفرا.

وقال إن “الحكومات تأتينا دون خطط، وأرى أن الأحزاب في تقدم أكبر على الحكومات التي تأتي على عكس ما يقال أن الأحزاب ليس لديها برامج”.

وأضاف “أعتقد أننا في موضوع مكافحة الفساد لا زلنا، ولا أشكر الحكومة على الإيجابيات التي تقدمها في هذا الموضوع فهذا واجبها”.

ووصف القوانين الموجودة بـ”العرفية”، مشيرا إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال سمح للحكومة بالتغول على حريات المواطنين بشكل عام، بحسب بينو.