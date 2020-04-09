النعيمات يطلق مبادرة كلنا همة وطن لتقديم الدعم لمواجهة الاثار الاقتصادية بعد أزمة كورونا

عمان الغد– أطلق الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات الحكومية السيد يحيى النعيمات مبادرة كلنا همة وطن لدعم صندوق همة وطن استجابة لتوجيهات جلالة الملك، وتدعو المبادرة جميع الشركات التي تملكها الحكومة أو تساهم فيها والموردين الى التبرع لصندوق همة وطن وسينظم النعيمات جلسة حوارية عند بعد تضم حميع المعنيين في الشركات المذكورة لتبني المباردرة، وفيما يلي نص المبادرة: نظراً للظروف التي يمر بها الاردن والعالم أجمع في مواجهة جائحة كورونا وما نتج عنها من أضرار إقتصادية لحقت بالعديد من القطاعات واستجابة لتوجيهات جلالة الملك المفدى، أطلقت شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مبادرة “كلنا همة وطن” لدعم صندوق همة وطن المتضررين من أبناء الوطن، من خلال مساهمة الشركات الحكومية المملوكة بالكامل، والشركات التي تمتلك فيها مساهمات، والموردين والعملاء في التخفيف من الاثار الاقتصادية الناجمة عن ذلكوبما لايؤثرعلى سير أعمال هذه الشركات على أن يكون التبرع لصندوق همة وطن. ·

­­­عناصرالمبادرة: أولًا: الشركات المملوكة للحكومة / شركة ادارة الاستثمارت الحكومية.

ثانياً: الشركات التي تمتلك فيها مساهمات. ثالثا: الموردين والعملاء” المتعاملين مع هذه الشركات” . آلية وطرق تقديم الدعم: أولاً: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الشركات؛ وذلك من خلال الدعم بنسبة مئوية أو جزء / كل من المكافئات الشهرية أو السنوية أو ما ترونه مناسباً. ثانياً: الشركات؛وذلك من خلال الدعم بنسبة من الأرباح السنوية الإجمالية / مخصص لأحد بنود الموازنة الخاصة بالشركة التي لا تخضع لقانون الفوائض المالية /الطريقة التي تراها مناسبة والتي تسمح بها القوانين النافذه بهذا الخصوص.

ثالثاً: الموظفين والعاملين بالشركات؛ نسبة مئوية من الرواتب الشهرية / قيمة علاوة معينة يتقاضاها العامل / قيمة احدى الميزات / المكافئات / قيمة أي من البدلات التي يتقاضاها أو ما ترونه مناسباً.

وكلنا ثقة بقدرتنا على وقوفنا صفاً واحداً كما أرادنا سيد البلاد جلالة الملك عبدالله ابن الحسين “حمى الله الاردن ارضاً وقيادةً وشعبا”