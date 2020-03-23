النعيمات يكتب.. تلبية احتياجات المواطنين وضمان عدم خروج حظر التجول عن السيطرة معادلة تحتاج للصبر “وإنتوا قدها”

كتب تيسير النعيمات

تقوم مؤسسات الدولة ومن خلال المركز الوطني للأمن وادارة الازمات بدراسة خطوات تزويد المواطنين بكل احتياجاتهم وضمان ديمومة الحياة مع ضمان ان لا يخرج حظر التجول عن السيطرة وهذه معادلة يحتاج ضبطها الى صبر وترو ودراسة تراعي كل الجوانب .

ان ضمان تزويد المواطنين بكل احتياجاتهم الاساسية مع ضمان بقاء حظر التجول تحت السيطرة يحتاج الى دراسة متأنية وحساب دقيق لكل خطوة يتم اتخاذها بهذا الاتجاه حتى لا تضيع كل الجهود التي تبذلها الدولة لمحاصرة فايروس كورونا المستجد سدى .

ان المركز الوطني للأمن وادارة الازمات يتلقى وباستمرار حاجات وملاحظات المواطنين وجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والفردية للمواطنين ويدرس بعناية آليات تلبية هذه الاحتياجات حسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يؤكد على تلبة كل ما يحتاجه المواطنون بكرامة وعزة نفس وتوجيهات بالحفاظ على صحة المواطنين .

ان الامن الصحي للبلاد والامن الاقتصادي مرتبطان معا وكل مواطن حقيقي يلتزم بالقرارات والتعليمات التي تصدر عن الحكومة ويتحلى بروح الالتزام والانضباط والصبر حتى نمر من هذه الاوضاع بعافية وسلامة وباقل الاضرار .

ان مفتاح نجاحنا في تخطي هذه الظروف وباسرع وقت وافضل طريقة هو بمدى التزامنا بتطبيق القرارات والاجراءات مع ثقتنا بحرص مؤسسات الدولة على تلبية احتياجات كل المواطنين وجميع القطاعات .

علينا ان ندرك ونقدر جهود الكوادر الطبية والصحية وجهود قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية والتي تشكل خط الدفاع الاول عنا في هذه المرحلة وكذلك الحكومة وجميع اجهزة الدولة واول ما نفعله بهذا الاتجاه هو الالتزام والصبر .

لقد وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خطابا الى الاردنييين كله ثقة بهم ” انتوا قدها ” فعلينا ان نكون محل ثقة جلالة الملك الذي يتابع باستمرار كل الجهود والاجراءات التي تبذل حماية للاردن والاردنيين من اخطار هذا الفايروس وعلينا ان نكون عند ثقة جلالة الملك ونكون “قدها “.

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