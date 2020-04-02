النعيمات يكتب.. 91 % يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحي الصحيح



تيسير النعيمات



أظهرت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والقطاع الصحي والبنك المركزي والاداء الاعلامي المتزن والرصين والذكي لوزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة والحكومة برئيسها ومعظم وزرائها وغيرها من مؤسسات الدولة مدى قوتها في ازمة مواجهة فايروس كورونا المستجد وارتفع منسوب الثقة بهذه المؤسسات الى درجة غير مسبوقة وان كانت المؤسسة الامنية والقوات المسلحة تحظى بثقة عالية قبل ازمة الفايروس فان الحكومة لم تكن تحظى بمثل هذه الثقة سابقا .

كل ما تم كان بتوجيهات ومتابعة ودعم من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ترأس اجتماعا لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، وشدد خلاله على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.

ان الدولة بادرت في بداية الازمة باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والمالية للتخفيف عن القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه التضحية ايضا ففي وقت الازمات فان التضحية مطلوبة من قبل الجميع .

تصرفت الدولة بحكمة فالاولوية لمواجهة الفايروس ثم معالجة الآثار الاقتصادية وحالة مواجهة الفايروس مثل من ينشب حريق بمنزله … الاجراء السليم والفوري وقف مصدر النيران لا اخراج الاثاث وترك مصدر النيران .

لقد عملت مؤسسات الدولة على معالجة اية ثغرات او خلل او قصور وأخذت بعين الاعتبار مصالح كل القطاعات واستمرار عملية التزويد على ان لا يؤثر ذلك على اجراءاتها في مواجهة الفايروس الذي اثبتت التجارب في الاردن والعالم انه يجب ان يحظى بالاولوية .

ان سرعة الانتصار في معركة مواجهة الفايروس وبالتالي مواجهة اثاره يتطلب من جميع القطاعات ومن المواطنين الالتزام والصبر في الاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة .

ما اظهرته نتائج استطلاع الرأي العام لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية من ان الغالبية العظمى من الأردنيين (91%) يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحي، والى دعم ورضى شعبي واسع لإجراءات الحكومة التي تم اتخاذها من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

و ان (71%) من الأردنيين يعتقدون أن قرار العمل بقانون الدفاع وحظر التجول جاء في الوقت المناسب.

وان الغالبية العظمى (85%) يثقون ان الحكومة تعاملت بشفافية ووضوح تام مع أزمة فيروس كورونا، و (78%) يعتقدون أن وسائل الاعلام تعاملت بشفافية ووضوح تام مع هذه الأزمة. و (92%) يعتقدون أن الاغلاقات المتعلقة بعدم التنقل بين المحافظات مبررة للحد من انتشار فيروس كورونا. يجعلنا فخورين بما تم ويتم ولكن هذا الشعور يجب ان يترجم على ارض الواقع بمزيد من الثقة والالتزام والصبر فالمواطن كا قال وزير الصحة يشكل ما نسبته 90 % من السلاح في معركتنا لمواجهة الفايروس .