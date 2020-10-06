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النعيمات يوضح المنطقة المعزولة بحي الصالحين (تفاصيل)

منذ 30 دقيقة
دورية أمنية على طريق المطار باتجاه عمان تراقب التزام المواطنين بحظر التجول (تصوير سيف السيد)

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عمان – قال رئيس اللجنة المحلية لحي الصالحين حازم النعيمات، إن المنطقة المعزولة في الحي تضم؛ شارع دير العسل غربا، شارع عواد الفرحان النعيمات جنوبا، شارع خالد إبراهيم شرقا، وشارع عتبة بن غزوان شمالا.

وأضاف أن المنطقة المعزولة تكاد تكون صغيرة جدا وليس كل المنطقة التي تضم تلاع العلي وخلدا وأم السماق.

وأكد أنه سيكون هنالك انسيابية في تقديم الخدمات لسكان المنطقة المعزولة، مشيرا إلى أن المحال التجارية المحيطة بالمنطقة المعزولة ستستمر بعملها.

وبيّن أنه سيتم تعقيم المنطقة بشكل كامل، وأنه قد تمنح تصاريح معينة للحالات الانسانية.(هلا أخبار)

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