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النعيمي: أمر الدفاع سيتيح للوزارة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بـ”التوجيهي”

منذ 16 دقيقة
وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي

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محمود الطراونة

عمان- أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن أمر الدفاع 7 جاء لتوسيع مفهوم شكل التعليم بحيث يشمل التعليم عن بعد باعتباره تعليما منتظما يخدم كافة الأغراض المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم، وذلك باعتماد التعليم عن بعد أو التعليم الالكتروني باعتباره تعليما منتظما يخدم غايات حساب المدة المتبقية منذ تعليق داوم المؤسسات التعليمية، كما يساهم في ادخال اختبارات مدرسية كشكل جديد ومقبول من أشكال تقييم الطلبة، داعياً الطلبة بأن يكونوا مطمئنين بأن الوزارة معهم وتعدل منظومات التعليم فيها كون مستقبلهم التعليمي بأمان.

وشدد النعيمي على ضرورة قيام الطلبة بحضور دروسهم عبر المنصات وأداء امتحاناتهم المدرسية، مؤكداً لطلبة التوجيهي أن أمر الدفاع سيتيح لوزارة التربية والتعليم مرونة أوسع.

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