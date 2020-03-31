النعيمي: إطلاق منصة جديدة لتدريب المعلمين على التعليم عن بعد

عمان- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان الوزارة وفي اطار جهودها، لاستمرارية التعليم، اطلقت اليوم منصة جديدة لتدريب المعلمين، (المعلمون.الاردن. www.teachers.gov.jo ).

واضاف النعيمي ان هذه المنصة جاءت استكمالا لعناصر منظومة التعليم عن بعد التي اطلقتها بالتعاون مع شركائها، وفي اطار ترجمة الوزارة لحرص جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعليم بشكل متواز بصحة المواطن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

وبين خلال ايجاز صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، في المركز الوطني لإدارة الازمات ، ان المنصة تهدف الى تدريب المعلمين والقيادات المدرسية على جملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من استدامة عمليه التعليم عن بعد، وتقديم الدعم لطلبتهم والتفاعل معهم وارسال الواجبات والتقييم.

وأوضح ان البرنامج المطروح على المنصة يشمل 6 مساقات، بواقع 90 ساعة تدريبية، وان الدخول عليها مجاني لجميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، مبينا ان هذه المساقات مجانية بالكامل لجميع المعلمين.

وأكد الدكتور النعيمي، ان الهدف من المنصة هو انجاح عملية التعليم عن بعدر وتعزيز العلاقة والتفاعل بين الطلبة والمعلمين وتبادل الخبرات بين الزملاء المعلمين.

وأكد في رسالة وجهها للمعلمين والمعلمات في المملكة، ان التشاركية الحقيقية هي عنوان المرحلة واساس النجاح في عملية التعليم عن بعد، بحيث يكون للمعلم ومدير المدرسة والوالدين والطالب دور محوري في استمرار التعليم.

وقال ان المنصة، ومنذ إطلاقها ظهر اليوم الثلاثاء، سجل عليها 4 الاف معلم ومعلمة، فيما اكمل عدد من المعلمين والمعلمات بعض المساقات الستة عليها بنجاح، وصدرت لهم الشهادات الخاصة بذلك.

وقال وزير التربية والتعليم مخاطبا المعلمين والمعلمات،” انتم اساس نجاح العملية التعليمية، بعزمكم تسير وبهمتكم ترتقي هذه العملية”.

واشار الى مبادرة التربوية الفاضلة المرخومة فاطمة مسلم، وغير الكثير ممن بادروا للتفاعل مع الطلبة، نماذج وطنية حية.

وبين الدكتور النعيمي، ان الوزارة ستباشر بتفعيل الركن الثالث والأخير من عملية التعليم عن بعد،و هي العلاقات التدريسية، بحيث يرتبط المعلم مع طلبته على مستوى المدرسة الواحدة، ما يسهم في تفعيل الخصائص التربوية فيها لاسيما فيما يتعلق بالواجبات وايضا تقييم الطلبة. (بترا)