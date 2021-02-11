النعيمي: استمرار التعليم الوجاهي يعتمد على الوضع الوبائي

عمان- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ان هنالك فرق تقصي وبائي تجري زيارات للعديد من المدارس من أجل أخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة الطلبة والمعلمين.

وأضاف النعيمي في تصريح اذاعي، اليوم الخميس، إن هنالك مخالفات في بعض المدارس الخاصة، حيث يتم تصويبها بعد توجيهات وزارة التربية مباشرة.

وبين أن على المعلمين ارتداء الكمامات طوال الوقت، والالتزام بالتباعد، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطلبة.

وأشار الى أن ضمان الاستمرار بالتعليم الوجاهي، واضافة صفوف جديدة للتعلم من المدارس وهما “طلبة الصف العاشر والحادي عشر”، يعتمد بشكل أساسي على مخرجات التقييم لمدة اسبوعين، وتطورات الوضع الوبائي في المملكة.

ولفت إلى انه في ضوء هذين العاملين الاساسين، تتخذ اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء قرار عودة صفين آخرين في المرحلة المقبلة للتعلم الوجاهي.